Три скрытые опасности яичной скорлупы для растений

Яичная скорлупа давно считается эффективным и безопасным средством для удобрения растений. Однако не всё так просто: при неправильном использовании этот натуральный компонент может нанести вред как грунту, так и самим растениям. Рассмотрим основные риски и правила применения.
Фото: commons.wikimedia.org by Ji-Elle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яичная скорлупа
Возможные опасности яичной скорлупы
Изменение pH почвы Частое внесение яичной скорлупы может привести к повышению щелочности грунта. Щелочная почва подходит далеко не всем растениям, а некоторым она и вовсе противопоказана.
Патогены и болезни Скорлупа яиц может быть источником патогенов, особенно если она не прошла необходимую обработку. Попадание заражённого материала в почву способно спровоцировать гибель растений.
Привлечение вредителей Плохо подготовленная яичная скорлупа привлекает вредных насекомых, таких как муравьи, которые могут обосноваться на участке и нанести дополнительный вред.
Как правильно подготовить яичную скорлупу
Чтобы использование скорлупы было безопасным и эффективным, придерживайтесь следующих рекомендаций:
Тепловая обработка Перед внесением в почву собранную массу необходимо прокалить или ошпарить кипятком. Это уничтожит возможные патогены и сделает удобрение безопасным.
Тщательное измельчение Яичную скорлупу следует хорошо измельчить, лучше всего превратить её в порошок. Это ускорит разложение материала и снизит вероятность привлечения вредителей.
Умеренность в применении Избыток скорлупы может негативно повлиять на грунт и растения. Добавляйте её в почву небольшими порциями, чтобы избежать изменений pH и перенасыщения почвы кальцием.
Уточнения
Яичная скорлупа — внешняя оболочка яйца, которая бывает как твёрдой, так и мягкой.