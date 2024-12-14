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Какие растения можно посеять на рассаду в декабре

1:20
Садоводство

Большинство дачников начинают заниматься рассадой во второй половине зимы, но есть растения, которые можно посеять ещё до Нового года. Если вы хотите получить ранний урожай или украсить цветник к лету, декабрь — подходящее время для посадки некоторых овощных, ягодных и декоративных культур.

Рассада
Фото: commons.wikimedia.org by Goldlocki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рассада

Что можно посадить на рассаду в декабре

Уже в декабре можно посеять на рассаду семена следующих овощей:

  • баклажаны,
  • капуста,
  • огурцы,
  • помидоры.

Также в это время можно заняться посадкой таких культур, как:

  • картофель,
  • сельдерей,
  • перец.

Семена ягодных культур

Если вы хотите наслаждаться собственными ягодами уже в следующем сезоне, декабрь — отличное время для посадки земляники. Это одна из лучших культур для зимнего посева, которая при правильном уходе даст обильный урожай.

Декоративные растения

Первая половина зимы подходит и для тех, кто хочет украсить свой сад декоративными культурами. Если вы мечтаете о красивом цветнике, начните посадку уже в декабре. Отличный выбор:

  • бегония,
  • лаванда,
  • гвоздика Шабо.

Семена этих растений закладывают в грунт зимой, чтобы в мае-июне наслаждаться пышным цветением.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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