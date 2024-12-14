Какие растения можно посеять на рассаду в декабре

Большинство дачников начинают заниматься рассадой во второй половине зимы, но есть растения, которые можно посеять ещё до Нового года. Если вы хотите получить ранний урожай или украсить цветник к лету, декабрь — подходящее время для посадки некоторых овощных, ягодных и декоративных культур.
Что можно посадить на рассаду в декабре
Уже в декабре можно посеять на рассаду семена следующих овощей:
Также в это время можно заняться посадкой таких культур, как:
Семена ягодных культур
Если вы хотите наслаждаться собственными ягодами уже в следующем сезоне, декабрь — отличное время для посадки земляники. Это одна из лучших культур для зимнего посева, которая при правильном уходе даст обильный урожай.
Декоративные растения
Первая половина зимы подходит и для тех, кто хочет украсить свой сад декоративными культурами. Если вы мечтаете о красивом цветнике, начните посадку уже в декабре. Отличный выбор:
Семена этих растений закладывают в грунт зимой, чтобы в мае-июне наслаждаться пышным цветением.
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