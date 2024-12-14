Какие растения можно посеять на рассаду в декабре

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Большинство дачников начинают заниматься рассадой во второй половине зимы, но есть растения, которые можно посеять ещё до Нового года. Если вы хотите получить ранний урожай или украсить цветник к лету, декабрь — подходящее время для посадки некоторых овощных, ягодных и декоративных культур.

Фото: commons.wikimedia.org by Goldlocki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рассада

Что можно посадить на рассаду в декабре

Уже в декабре можно посеять на рассаду семена следующих овощей:

баклажаны,

капуста,

огурцы,

помидоры.

Также в это время можно заняться посадкой таких культур, как:

картофель,

сельдерей,

перец.

Семена ягодных культур

Если вы хотите наслаждаться собственными ягодами уже в следующем сезоне, декабрь — отличное время для посадки земляники. Это одна из лучших культур для зимнего посева, которая при правильном уходе даст обильный урожай.

Декоративные растения

Первая половина зимы подходит и для тех, кто хочет украсить свой сад декоративными культурами. Если вы мечтаете о красивом цветнике, начните посадку уже в декабре. Отличный выбор:

бегония,

лаванда,

гвоздика Шабо.

Семена этих растений закладывают в грунт зимой, чтобы в мае-июне наслаждаться пышным цветением.