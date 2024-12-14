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Три способа использовать снег на даче с умом

1:42
Садоводство

Хитрые дачники находят применение практически всему: от пластиковых бутылок до картона и овощных остатков. Но опытные огородники знают, что даже снег — это не просто зимнее явление, а ценный помощник в саду и огороде. Вот несколько идей, как использовать выпавший снег с максимальной пользой.

ветви ели в снегу
Фото: Wikimedia Commons by ForestWander is licensed under Public domain
ветви ели в снегу

Укрытие для теплолюбивых растений

Снег — отличный укрывной материал, который защищает корни растений от промерзания. Его можно подгрести к садовым культурам, а некоторые растения, такие как садовая земляника, и вовсе стоит полностью укрыть слоем снега.

Пушистый снежный покров обладает воздушной структурой, которая сохраняет тепло и помогает растениям пережить зиму даже в сильные морозы.

Талая вода для полива

Снег можно использовать для получения талой воды, идеально подходящей для полива рассады и комнатных растений. Для этого достаточно собрать снег в ведро и дать ему растаять в тёплом помещении.

Но есть несколько правил:

Поливать растения холодной водой нельзя. Перед использованием она должна нагреться до комнатной температуры.

Талую воду нельзя долго хранить. Используйте её в течение нескольких часов после таяния.

Снежный "холодильник"

Если на участке есть помещение с температурой не выше +2 градусов, снег поможет превратить его в натуральный "холодильник".

Просто уложите овощи на слой снега, накройте их ещё одной снежной прослойкой, и урожай будет храниться значительно дольше. Этот метод сохраняет свежесть продуктов и предотвращает их порчу.

Уточнения

Снег — форма атмосферных осадков, состоящая из мелких кристаллов льда.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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