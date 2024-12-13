Весенний уход за смородиной для богатого урожая

Весной смородине необходим не только уход за ветками, но и полноценная обработка кустов, чтобы добиться богатого урожая. Если всё сделать правильно, ягоды будут настолько обильными, что ветки склонятся под их тяжестью.
Весенний уход за смородиной начинается с обрезки. Старые побеги, которые уже отдали пик урожайности, следует удалить. У чёрной смородины убирают ветки старше трёх-четырёх лет, так как они больше не дадут большого количества ягод и лишь забирают силы у растения.
Весной на кусты смородины нападают вредители, способные сократить урожайность на 50-70 %. Чтобы защитить посадки, растения опрыскивают инсектицидом. Против болезней хорошо помогает раствор медного купороса, который предотвращает распространение болезнетворных микроорганизмов.
Для смородины весной важна правильная подкормка. Сначала кусты нуждаются в азоте, который способствует активному росту зелёной массы. Для этого можно использовать карбамид или навоз. В период подготовки к плодоношению основное внимание уделяют калийно-фосфорным удобрениям. Отличным вариантом станет внесение древесной золы под перекопку.
Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.
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