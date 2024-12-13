Стратификация: каким растениям нужна и что важно знать

0:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Стратификация — это особый метод, который помогает семенам прорасти быстрее и легче. Обычно эта процедура применяется для семян деревьев и кустарников, а иногда и для травянистых многолетников.

Фото: en.wikipedia.org by Holly Cheng is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:GNU_Free_Documentation_License Семена

Южные растения, которые растут в мягком климате, как правило, не нуждаются в стратификации. Также без этой процедуры обходятся однолетние культуры, чьи семена успевают созреть летом и уже к осени прорастают.

Большинство овощных культур прекрасно прорастают без стратификации. Им достаточно периода покоя при комнатной температуре, чтобы пробудиться.

Интересно, что семена некоторых растений, например, кедра, могут находиться в почве годами. Они имеют прочную оболочку, которая со временем размягчается, позволяя зерну начать прорастать.

Уточнения

Стратифика́ция (в ботанике) (от лат. stratum - настил, facere - делать) — процесс имитации влияния природных зимних условий на семена растений, чтобы семенам было легче всходить, а также меры по ускорению прорастания семян и повышению их всхожести, применяемые перед посадкой.

