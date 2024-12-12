Необычная японская редька на вашем участке: выращиваем дайкон

Дайкон давно стал популярным овощем для приготовления салатов и других блюд, особенно если он выращен на собственном участке.
Чтобы урожай японской редьки был обильным, важно правильно провести посадку. Дайкон высаживают семенами сразу в грунт. Перед посевом грядку нужно перекопать — это особенно важно для сортов с длинными корнеплодами.
Во время перекопки не забудьте внести удобрения: подойдут как минеральные, так и органические подкормки.
Для успешного выращивания дайкона нужно использовать только нейтральную почву. Также важно соблюдать правила севооборота: лучше всего овощ растёт после картофеля, огурцов, бобовых и лука.
Чтобы избежать израстания в стрелку, сейте дайкон в оптимальные сроки — ранней весной или в начале августа.
Дайко́н (яп. 大根, букв. — "большой корень", или японская редька, кит. трад. 白蘿蔔, упр. 白萝卜, пиньинь báiluóbo, палл. байлобо, или китайская редька) — овощная разновидность редьки посевной семейства Капустные.
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