Необычная японская редька на вашем участке: выращиваем дайкон

0:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Дайкон давно стал популярным овощем для приготовления салатов и других блюд, особенно если он выращен на собственном участке.

Фото: creativecommons.org by studio tdes is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Дайкон

Чтобы урожай японской редьки был обильным, важно правильно провести посадку. Дайкон высаживают семенами сразу в грунт. Перед посевом грядку нужно перекопать — это особенно важно для сортов с длинными корнеплодами.

Во время перекопки не забудьте внести удобрения: подойдут как минеральные, так и органические подкормки.

Для успешного выращивания дайкона нужно использовать только нейтральную почву. Также важно соблюдать правила севооборота: лучше всего овощ растёт после картофеля, огурцов, бобовых и лука.

Чтобы избежать израстания в стрелку, сейте дайкон в оптимальные сроки — ранней весной или в начале августа.

Уточнения

Дайко́н (яп. 大根, букв. — "большой корень", или японская редька, кит. трад. 白蘿蔔, упр. 白萝卜, пиньинь báiluóbo, палл. байлобо, или китайская редька) — овощная разновидность редьки посевной семейства Капустные.

