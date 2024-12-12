Возвращаем жизнь комнатным растениям зимой

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Комнатные растения придают уют и оживляют интерьер, но иногда их листья начинают желтеть, внешний вид ухудшается, и цветы теряют свою привлекательность. Такое состояние растений не только портит обстановку, но и создаёт впечатление неаккуратности.

Фото: flickr.com by Art (RUS) Potosi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Комнатные растения

Опытные садоводы уверены: сохранить здоровый вид цветов и предотвратить пожелтение листьев можно с помощью аскорутина. Этот препарат помогает укрепить иммунитет растений, борется с возбудителями грибковых заболеваний и возвращает листьям насыщенный цвет. Особенно это актуально зимой, когда растениям не хватает солнца и тепла.

Как использовать аскорутин

Растворите 2 таблетки аскорутина (по 50 мг) в одном литре воды. Полученным раствором опрыскивайте растения. Для лечения применяйте его раз в неделю, а для профилактики — один раз в месяц.

Если аскорутин недоступен, его можно заменить аскорбиновой кислотой. Для этого растворите 2 таблетки (по 100 мг) в литре воды и используйте аналогично.

Уточнения

Лекарственное средство, состоящее из аскорбиновой кислоты (ascorbic acid) и рутозида (rutoside) в равных количествах.

