Умный трюк для богатого урожая яблок

Каждый дачник знает: чтобы плодовые деревья радовали урожаем, их нужно обрезать, подкармливать и защищать от вредителей и болезней. Однако не все задумываются, что на плодоношение яблонь влияет не только правильный уход, но и расположение веток.
Если яблоня перестаёт плодоносить, попробуйте изменить угол наклона её побегов. Опытные садоводы утверждают, что достаточно подвесить на ветку небольшой груз и оставить его на время — ветка наклонится, а дерево вновь начнёт давать плоды.
Правильный наклон веток не только улучшает плодоношение, но и стимулирует рост новых побегов. Этот метод работает как для молодых саженцев, так и для взрослых деревьев.
Для наклона веток дачники советуют использовать верёвки. Ветви подтягивают до горизонтального положения (чуть приподнятого) и закрепляют их, привязывая к стволу, забору или к колышкам, вбитым в землю. Важно, чтобы на ветки попадало достаточно солнечного света.
На то, чтобы ветка приняла новое положение, уходит около года. Самое подходящее время для выполнения этой процедуры — весна, когда дерево активно развивается.
Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.
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