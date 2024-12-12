Умный трюк для богатого урожая яблок

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый дачник знает: чтобы плодовые деревья радовали урожаем, их нужно обрезать, подкармливать и защищать от вредителей и болезней. Однако не все задумываются, что на плодоношение яблонь влияет не только правильный уход, но и расположение веток.

Фото: commons.wikimedia.org by Mariuszjbie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Яблоня "Белый налив"

Если яблоня перестаёт плодоносить, попробуйте изменить угол наклона её побегов. Опытные садоводы утверждают, что достаточно подвесить на ветку небольшой груз и оставить его на время — ветка наклонится, а дерево вновь начнёт давать плоды.

Правильный наклон веток не только улучшает плодоношение, но и стимулирует рост новых побегов. Этот метод работает как для молодых саженцев, так и для взрослых деревьев.

Для наклона веток дачники советуют использовать верёвки. Ветви подтягивают до горизонтального положения (чуть приподнятого) и закрепляют их, привязывая к стволу, забору или к колышкам, вбитым в землю. Важно, чтобы на ветки попадало достаточно солнечного света.

На то, чтобы ветка приняла новое положение, уходит около года. Самое подходящее время для выполнения этой процедуры — весна, когда дерево активно развивается.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

