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Идеальное соседство: как размещение растений влияет на урожай гороха

3:08
Садоводство » Советы

Горох — одно из самых популярных овощных растений, ценящееся за свою простоту в уходе и питательные свойства. Но чтобы получить действительно хороший урожай, нужно учитывать не только агротехнику, но и правильное расположение растения. 

Правильное место для посадки

Большинство садоводов знает о важности выбора удобрений, полива и ухода за растениями, но место, где вы садите горох, может сыграть ключевую роль в его урожайности. Вот несколько факторов, которые необходимо учесть при выборе места для посадки:

  • соседство с другими растениями: выбор правильных "соседей" для гороха может значительно повлиять на его рост. Горох хорошо растет рядом с кукурузой, морковью, огурцами и редькой. Эти культуры не только не мешают друг другу, но и могут защищать горох от вредителей.
  • защита от ветра: горох — это вьющееся растение, и ему нужно опираться на какую-либо поддержку. Поэтому лучше всего сажать его рядом с более высокими растениями или забором, которые защитят от сильных ветров и помогут избежать повреждений.
  • свет и полутень: горох предпочитает солнечные места, но может расти и в полутени. Если у вас есть участок, который получает утреннее солнечное тепло, но находит в тени в полдень, это будет идеальным местом для посадки гороха.
  • плодородная и рыхлая почва: горох не любит тяжелые и уплотненные почвы. Убедитесь, что выбранное место имеет хорошую дренажную систему и достаточное количество питательных веществ. Добавление компоста или перегноя поможет улучшить структуру почвы и повысить ее плодородие.

Неожиданный секрет: предшественники

Кроме выбора места, обратите внимание на предшественников — растения, которые росли на этом участке в прошлом. Горох является бобовым, и он активно улучшает почву, фиксируя азот. Поэтому после него хорошо растут такие культуры, как капуста, помидоры и картофель. Если вы посадите горох после этих растений, он получит все необходимые элементы для своего роста, а урожай будет значительно выше.

Уход за растениями

После посадки не забывайте о важности регулярного полива и защиты от вредителей. Важно поддерживать стабильную влажность почвы, особенно в засушливые периоды. Кроме того, следует регулярно проверять растения на наличие насекомых и заболеваний.

Получение хорошего урожая гороха — это результат комплексного подхода, где выбор места является одним из ключевых факторов. Учитывая соседство с другими растениями, защиту от ветра, солнечное освещение и предшественников, вы сможете значительно увеличить количество и качество собранного урожая. Так что в следующем сезоне не забудьте о нашем неожиданном секрете и выберите идеальное место для посадки гороха. Успехов вам в огородничестве!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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