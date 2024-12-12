Природный метод борьбы с вредителями: как спасти огород от колорадских жуков

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чистотел, часто считающийся опасным растением, может стать отличным природным помощником в борьбе с колорадским жуком. Использование этого средства позволяет обойтись без применения химикатов, что особенно важно для тех, кто стремится к экологически чистому выращиванию овощей.

Фото: https://www.flickr.com/photos/vakulenko/14259706934/ by Anton Vakulenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Колорадский жук

Один из методов борьбы с вредителем — это мульчирование. Для этого свежий чистотел собирается в большом количестве и раскладывается на грядках с растениями. Измельчение травы не требуется, достаточно лишь равномерно распределить её по поверхности.

Однако важно помнить, что отпугивающий эффект сохраняется только у свежей травы. Как только она начинает подсыхать, необходимо обновить слой мульчи.

Другой способ — приготовление отвара для опрыскивания. Для этого чистотел собирается в ведро, но уплотнение не требуется. После заливается вода, смесь доводится до кипения, затем варится около 15 минут. Полученный концентрат фильтруется, и два стакана раствора разводятся в ведре воды.

Готовое средство используется для обработки растений, что помогает избавиться от жуков без вреда для экосистемы участка.

Эти простые и эффективные методы позволяют защитить посадки от вредителей и сохранить натуральность выращиваемой продукции.

Уточнения

Колора́дский жук или колора́дский карто́фельный жук, или картофельный листоед (лат. Leptinotarsa decemlineata) — вид насекомых из семейства жуков-листоедов.

