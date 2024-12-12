Удивительное применение кофе: секреты ухода за домашними растениями

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Использование кофе в уходе за домашними растениями становится всё более популярным среди цветоводов. Такой подход позволяет не только улучшить состояние грунта, но и обеспечить растения необходимыми питательными веществами.

Фото: commons.wikimedia.org by Julius Schorzman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ A small cup of coffee

Кофейная гуща содержит полезные микроэлементы и органические соединения, которые способствуют росту комнатных цветов. В частности, она помогает слегка подкислить почву, что особенно важно для папоротников, фиалок, роз, азалий и других растений, предпочитающих слабокислый грунт. Кроме того, кофе может отпугивать некоторых вредителей и улучшать текстуру почвы.

Для подкормки лучше использовать гущу от уже выпитого кофе, предварительно подсушив её. Это облегчает хранение и предотвращает образование плесени. Важно избегать остатков сахара, молока или сиропов, которые могут навредить растениям.

Гущу можно вносить прямо в почву или готовить на её основе питательные растворы для полива. Такой способ ухода прост, экологичен и доступен каждому, кто не прочь поделиться ароматным напитком с зелёными друзьями.

Подобная подкормка рекомендуется раз в месяц, чтобы не перенасытить грунт и избежать дисбаланса в кислотности. При правильном использовании растения станут крепче, а их листья — более насыщенного цвета.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

