Декоративная пальма из ивы: просто и красиво

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Из обычной ивы можно создать декоративное плетеное дерево, напоминающее пальму. Этот способ украшения сада прост и требует минимальных затрат, но результат всегда впечатляет. Для создания такого растения потребуется подготовить черенки, правильно их посадить и позаботиться о дальнейшем уходе.

Фото: commons.wikimedia.org by Olivier Pichard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ива

Для начала отбираются 42 побега ивы одинаковой длины и толщины. Их помещают в воду на 5 дней, чтобы корни начали расти, но не превышали длину 1 мм. Это необходимо, чтобы избежать их повреждений при посадке.

Далее черенки размещаются в ёмкости с грунтом, смешанным с перегноем. Побеги располагаются по всему периметру, а их срезы предварительно освежаются. Затем ветви переплетаются группами по три. Во время работы ёмкость можно вращать для удобства. Каждый слой закрепляется верёвками или прищепками. На завершающем этапе верхушка переплетается тонким побегом, чтобы завершить композицию.

Уход за плетеным деревом включает регулярный полив. После появления первых почек их следует удалять со ствола, чтобы сохранить декоративный вид. Лучше всего высаживать и плести такую "пальму" весной или в начале лета. Это обеспечит хорошее укоренение до холодов.

Такое дерево станет необычным элементом сада, привлекая внимание своей оригинальной формой и природной красотой.

Уточнения

И́ва (лат. Sálix) — род древесных растений семейства Ивовые (Salicaceae).

