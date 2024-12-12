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Крапива на грядке: как превратить сорняк в идеальное удобрение

1:35
Садоводство

Крапива — один из немногих сорняков, который ценится огородниками за свои полезные свойства. Считается, что там, где растёт это растение, почва отличается благоприятным составом, подходящим для выращивания плодовых культур. Однако её достоинства этим не ограничиваются. Крапива также используется для приготовления натурального и экологичного удобрения.

Крапива
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крапива

Особенно хорошо такая подкормка подходит для томатов. Народные рецепты утверждают, что благодаря питательным веществам, содержащимся в крапиве, овощи быстрее растут, становятся крепче и реже подвергаются заболеваниям. Среди компонентов крапивного настоя — калий, кальций, магний, железо, витамины А, С, К и аминокислоты. Эти вещества не только поддерживают здоровье растений, но и укрепляют их устойчивость к вредителям.

Антимикробные свойства крапивы также оказывают благотворное влияние на почву. Настой улучшает её структуру, микрофлору и способствует накоплению полезных микроэлементов.

Для приготовления настоя свежие листья крапивы измельчаются и заливаются водой. Массе дают перебродить около двух недель, пока жидкость не потемнеет и пена не исчезнет. Готовое удобрение перед использованием разводят водой в соотношении 1:10.

Эта простая добавка позволяет огородникам заботиться о растениях экологично, эффективно и с минимальными затратами.

Уточнения

Крапи́ва (лат. Urtíca) — род цветковых растений семейства Крапивные (Urticaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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