Хвоя на грядке: зачем их втыкают вокруг моркови

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Использование еловых веток на грядках с морковью позволяет решить сразу две важные задачи. Такой метод может вызвать удивление у начинающих огородников, но его эффективность проверена на практике.

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Свежая морковь

Во-первых, хвоя действует как природный отпугиватель морковной мухи. Этот вредитель способен нанести серьёзный урон урожаю, но специфический аромат еловых веток помогает избежать его появления. Ветки размещаются по периметру грядки и остаются в земле 2–3 недели, после чего их рекомендуется убрать.

Во-вторых, оставшиеся на поверхности хвойные иголки превращаются в эффективный мульчирующий материал. Они обогащают почву полезными веществами и микроэлементами, создавая более благоприятные условия для роста растений. Дополнительно мульча снижает риск появления сорняков, облегчая уход за грядкой.

Этот простой способ помогает не только защитить растения, но и улучшить качество почвы, обеспечивая моркови лучшие условия для роста.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

