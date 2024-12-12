Хвоя на грядке: зачем их втыкают вокруг моркови

Использование еловых веток на грядках с морковью позволяет решить сразу две важные задачи. Такой метод может вызвать удивление у начинающих огородников, но его эффективность проверена на практике.
Во-первых, хвоя действует как природный отпугиватель морковной мухи. Этот вредитель способен нанести серьёзный урон урожаю, но специфический аромат еловых веток помогает избежать его появления. Ветки размещаются по периметру грядки и остаются в земле 2–3 недели, после чего их рекомендуется убрать.
Во-вторых, оставшиеся на поверхности хвойные иголки превращаются в эффективный мульчирующий материал. Они обогащают почву полезными веществами и микроэлементами, создавая более благоприятные условия для роста растений. Дополнительно мульча снижает риск появления сорняков, облегчая уход за грядкой.
Этот простой способ помогает не только защитить растения, но и улучшить качество почвы, обеспечивая моркови лучшие условия для роста.
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
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