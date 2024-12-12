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Эти растения уничтожат ваш сад: культуры, от которых потом невозможно избавиться

1:07
Садоводство

Перед посадкой растений на участке важно учитывать их особенности. Некоторые культуры отличаются активным разрастанием, что делает их сложными для контроля. Такие растения способны быстро захватывать территорию, создавая проблемы для остальных культур.

Мята
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Мята

Особую осторожность стоит проявить при выборе амаранта, портулака, сумаха, вероники нитевидной, мяты, хмеля и энотеры. Эти растения имеют свойство активно разрастаться, вытесняя другие посадки. Даже при значительных усилиях их трудно полностью удалить.

Кроме того, внимание требуется и к таким популярным культурам, как малина, слива и топинамбур. Хотя они часто используются на участках, их неконтролируемый рост может создать трудности для соседних растений.

Чтобы избежать проблем, рекомендуется тщательно планировать посадки, уделяя внимание агрессивным видам и их способности к разрастанию. Это позволит сохранить баланс на участке и избежать ненужных трудностей.

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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