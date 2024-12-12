Секрет обильного урожая вишни: простая подкормка своими руками

Осенью вишня и черешня требуют подкормки, чтобы обеспечить обильное плодоношение. Особенно важен этот этап через две недели после цветения. Использование удобрения на основе древесной золы и коровяка помогает добиться отличных результатов.
Для молодых деревьев готовится раствор, состоящий из ведра коровяка и килограмма древесной золы, разведенных в семи ведрах воды. Смесь настаивается в течение недели, после чего используется для полива. На каждое дерево требуется от двух до трех литров готового удобрения.
Для плодоносящих деревьев раствор готовится немного иначе: на шесть ведер воды берется ведро коровяка и полтора килограмма золы. Если коровяк недоступен, его заменяют аммофоской.
Молодые деревья удобряют, добавляя в приствольный круг 20 граммов аммофоски и 150 граммов золы на квадратный метр. Для взрослых плодоносящих деревьев дозировка увеличивается до 230 граммов аммофоски и 200 граммов золы на тот же участок.
Эти простые действия позволяют не только укрепить деревья, но и получить богатый урожай ароматных ягод.
Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).
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