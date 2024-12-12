Секрет обильного урожая вишни: простая подкормка своими руками

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осенью вишня и черешня требуют подкормки, чтобы обеспечить обильное плодоношение. Особенно важен этот этап через две недели после цветения. Использование удобрения на основе древесной золы и коровяка помогает добиться отличных результатов.

Фото: flickr.com by INRA DIST, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Черешня

Для молодых деревьев готовится раствор, состоящий из ведра коровяка и килограмма древесной золы, разведенных в семи ведрах воды. Смесь настаивается в течение недели, после чего используется для полива. На каждое дерево требуется от двух до трех литров готового удобрения.

Для плодоносящих деревьев раствор готовится немного иначе: на шесть ведер воды берется ведро коровяка и полтора килограмма золы. Если коровяк недоступен, его заменяют аммофоской.

Молодые деревья удобряют, добавляя в приствольный круг 20 граммов аммофоски и 150 граммов золы на квадратный метр. Для взрослых плодоносящих деревьев дозировка увеличивается до 230 граммов аммофоски и 200 граммов золы на тот же участок.

Эти простые действия позволяют не только укрепить деревья, но и получить богатый урожай ароматных ягод.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

