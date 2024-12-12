Чай для огурцов: секреты экологичной подкормки

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для подкормки огурцов можно использовать не только специализированные удобрения, но и доступные средства из домашнего обихода. Одним из таких средств является чай.

Фото: flickr.com by Pasi Mammela, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Чай в пакетика-пирамидках

Чай содержит полезные вещества, такие как танин, кофеин, катехины и витамины групп B, C, K и P. Эти компоненты стимулируют рост и плодоношение даже у ослабленных растений. Для приготовления чайной подкормки требуется взять стакан черного или зеленого чая, залить его литром горячей воды (60-70 градусов) и настаивать 5-6 часов.

После настаивания раствор процеживается и разводится 10 литрами чистой воды. На одно растение рекомендуется использовать около пол-литра готового раствора. Такая подкормка помогает укрепить огурцы, улучшить их состояние и повысить урожайность.

Подход к удобрениям зависит от состояния растений и особенностей почвы. Чайная подкормка может стать отличным дополнением к стандартным методам ухода за огурцами, позволяя сделать процесс выращивания более экологичным и доступным.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

