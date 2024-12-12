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Закаливание томатов: эффективные методы для сильных растений

1:19
Садоводство

Закаливание рассады томатов – необходимый этап, позволяющий подготовить растения к условиям открытого грунта или парника. Это помогает свести к минимуму стресс от пересадки и перепадов температуры.

Томат
Фото: commons.wikimedia.org by James Steakley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Томат

Процесс начинается после появления первых полноценных листьев. Постепенное снижение температуры и регулярное проветривание без сквозняков позволяют растениям адаптироваться к новым условиям. На следующем этапе рассаду переносят на балкон или в прохладное помещение, где дневная температура не превышает +15 градусов, а ночная не опускается ниже +10. Важно избегать прямого солнечного света, чтобы не допустить ожогов на листьях.

Ограничение полива также играет значительную роль. Реже увлажняя почву, удается замедлить рост зеленой массы и стимулировать развитие крепкой корневой системы. Это делает томаты более устойчивыми к изменению режима полива и влиянию открытого воздуха.

Закаливание – это не просто вынос рассады на свежий воздух. Этот процесс включает контроль температуры, умеренность в поливе и защиту от прямых солнечных лучей. Правильный подход гарантирует здоровый рост растений и их готовность к высадке.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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