Чем нельзя подкармливать картофель: скрытая угроза для вашего урожая

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Подкормка картофеля при посадке — важный этап, требующий правильного выбора удобрений. Ошибки на этом этапе могут негативно сказаться на росте и урожайности культуры.

Фото: commons.wikimedia.org by Картошка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Картофель, картошка

Первое, что не стоит вносить в лунки, — органику. Это удобрение лучше использовать заранее, при перекопке почвы осенью или весной. Органика может вызвать нежелательные процессы, влияющие на развитие клубней.

Второй важный момент — древесная зола. Несмотря на ее популярность, она не подходит для картофеля на стадии посадки. Причина в том, что зола, богатая кальцием, может препятствовать усвоению картофелем калия, который необходим для полноценного роста.

Кроме того, при посадке картофеля не рекомендуется использовать азотные удобрения. Избыток азота способствует разрастанию ботвы в ущерб развитию клубней.

Правильный подход к подкормке помогает избежать типичных ошибок и обеспечивает картофелю здоровый рост, что в конечном итоге сказывается на качестве и объеме урожая.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

