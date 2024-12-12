Чем нельзя подкармливать картофель: скрытая угроза для вашего урожая

Подкормка картофеля при посадке — важный этап, требующий правильного выбора удобрений. Ошибки на этом этапе могут негативно сказаться на росте и урожайности культуры.
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Картофель, картошка
Первое, что не стоит вносить в лунки, — органику. Это удобрение лучше использовать заранее, при перекопке почвы осенью или весной. Органика может вызвать нежелательные процессы, влияющие на развитие клубней.
Второй важный момент — древесная зола. Несмотря на ее популярность, она не подходит для картофеля на стадии посадки. Причина в том, что зола, богатая кальцием, может препятствовать усвоению картофелем калия, который необходим для полноценного роста.
Кроме того, при посадке картофеля не рекомендуется использовать азотные удобрения. Избыток азота способствует разрастанию ботвы в ущерб развитию клубней.
Правильный подход к подкормке помогает избежать типичных ошибок и обеспечивает картофелю здоровый рост, что в конечном итоге сказывается на качестве и объеме урожая.
Уточнения
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).