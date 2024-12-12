Это нужно знать, чтобы собрать богатый урожай пекинской капусты

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание пекинской капусты требует внимания к нескольким ключевым аспектам. Этот процесс не так сложен, как может показаться на первый взгляд, если учитывать важные нюансы.

Фото: commons.wikimedia.org by Judgefloro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ пекинская капуста

При выборе места для посадки предпочтение стоит отдавать полутени или участкам с мягким освещением, так как пекинская капуста лучше развивается при коротком световом дне. Для получения хорошего урожая стоит использовать свежие семена, избегая старых, которые могут привести к преждевременному цветению растений.

Сорт и гибрид играют значительную роль. Наиболее популярны гибриды, устойчивые к стрелкованию, такие как "Ча-ча", "Бокал", "Гилтон", "Маноко" и "Билко".

Почва для выращивания должна быть рыхлой, плодородной и нейтральной. Перед посадкой рекомендуется внести органические и минеральные удобрения, включающие суперфосфат, сульфаты калия и магния. В процессе роста целесообразно использовать только органические подкормки, например, настои крапивы или разведенные удобрения животного происхождения.

Уровень влажности играет ключевую роль: почва должна быть увлажненной, но важно избегать перелива, чтобы корневая система оставалась здоровой.

Таким образом, соблюдение этих рекомендаций обеспечивает успешное выращивание пекинской капусты даже начинающим огородникам.

Уточнения

Пеки́нская капу́ста также китайская капуста, петсай (англ. pe-tsai) или салатная капуста — сортогруппа листовых овощей, которые ботанически относятся к виду Репа огородная, но в быту чаще называются листовой капустой или салатом.

