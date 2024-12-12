Аскорбинка для антуриума: секрет ярких бутонов

1:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Антуриум — это великолепное растение, которое требует особого внимания к подкормкам. Чтобы его бутоны засияли, словно драгоценные рубины, воспользуйтесь простым, но эффективным средством — аскорбиновой кислотой. Этот препарат не только улучшит окрас, но и простимулирует цветение.

Фото: hear.org by Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Антуриум

Как правильно использовать аскорбиновую кислоту для антуриума?

— Приобретите аскорбиновую кислоту в ампулах в любой аптеке.

— Тщательно перемешайте одну ампулу с литром воды, чтобы получить раствор.

— Поливайте растение этим раствором, желательно утром или вечером.

Польза аскорбиновой кислоты для антуриума:

— Поддерживает активный рост и обменные процессы.

— Укрепляет иммунитет растения.

— Способствует получению яркого и насыщенного цвета бутонов.

С помощью аскорбиновой кислоты ваш антуриум не только будет здоровым, но и поразит всех своим роскошным и ярким цветением!

Уточнения

Анту́риум (лат. Anthúrium) — род вечнозелёных растений семейства Ароидные, или Аронниковые (Araceae).



