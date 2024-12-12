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Ухаживайте за вашей гортензией правильно, и она порадует вас пышным цветением

0:54
Садоводство

Чтобы ваша гортензия росла здоровой и обильно цвела, соблюдайте несколько важных рекомендаций по уходу за ней.

Гортензия
Фото: commons.wikimedia.org by Gzen92, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гортензия

Полив. Гортензия очень любит влагу, поэтому регулярно поливайте её, особенно в жаркие дни. Однако не забывайте, что избыток воды может привести к загниванию корней.

Удобрение. Чтобы обеспечить гортензию необходимыми питательными веществами, подкармливайте ее удобрениями для кислолюбивых растений.

Подготовка к зиме. В холодные месяцы утеплите корни гортензии мульчей или сухими листьями, чтобы защитить их от заморозков.

Обрезка. Правильная обрезка поможет сформировать красивую крону и стимулировать цветение. Обрезайте гортензию после цветения.

Свет и тень. Гортензия предпочитает полутень, поэтому выберите для нее подходящее место.

 

Уточнения

Горте́нзиевые — относительно небольшое семейство цветковых растений, широко распространённое в Азии и Северной Америке, а также на небольшой территории юго-восточной Европы.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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