Ухаживайте за вашей гортензией правильно, и она порадует вас пышным цветением

Чтобы ваша гортензия росла здоровой и обильно цвела, соблюдайте несколько важных рекомендаций по уходу за ней.
— Полив. Гортензия очень любит влагу, поэтому регулярно поливайте её, особенно в жаркие дни. Однако не забывайте, что избыток воды может привести к загниванию корней.
— Удобрение. Чтобы обеспечить гортензию необходимыми питательными веществами, подкармливайте ее удобрениями для кислолюбивых растений.
— Подготовка к зиме. В холодные месяцы утеплите корни гортензии мульчей или сухими листьями, чтобы защитить их от заморозков.
— Обрезка. Правильная обрезка поможет сформировать красивую крону и стимулировать цветение. Обрезайте гортензию после цветения.
— Свет и тень. Гортензия предпочитает полутень, поэтому выберите для нее подходящее место.
Горте́нзиевые — относительно небольшое семейство цветковых растений, широко распространённое в Азии и Северной Америке, а также на небольшой территории юго-восточной Европы.
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