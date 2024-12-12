Ухаживайте за вашей гортензией правильно, и она порадует вас пышным цветением

0:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы ваша гортензия росла здоровой и обильно цвела, соблюдайте несколько важных рекомендаций по уходу за ней.

Фото: commons.wikimedia.org by Gzen92, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гортензия

— Полив. Гортензия очень любит влагу, поэтому регулярно поливайте её, особенно в жаркие дни. Однако не забывайте, что избыток воды может привести к загниванию корней.

— Удобрение. Чтобы обеспечить гортензию необходимыми питательными веществами, подкармливайте ее удобрениями для кислолюбивых растений.

— Подготовка к зиме. В холодные месяцы утеплите корни гортензии мульчей или сухими листьями, чтобы защитить их от заморозков.

— Обрезка. Правильная обрезка поможет сформировать красивую крону и стимулировать цветение. Обрезайте гортензию после цветения.

— Свет и тень. Гортензия предпочитает полутень, поэтому выберите для нее подходящее место.

Уточнения

Горте́нзиевые — относительно небольшое семейство цветковых растений, широко распространённое в Азии и Северной Америке, а также на небольшой территории юго-восточной Европы.



