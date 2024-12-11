Как правильно поливать филодендроны

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весной и летом филодендронам нужен умеренный полив. Почва должна быть слегка влажной, но не слишком сырой. Это означает, что перед следующим поливом земля в верхней трети горшка должна хорошо просохнуть.

Фото: commons.wikimedia.org by Кшиштоф Зярник, Кенрайз, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филодендрон

Зимой полив следует сократить, но не допускать полного пересыхания почвы. Земля должна просохнуть в верхней половине горшка, и только после этого можно поливать, выжидая ещё 3-4 дня.

Если полив слишком обильный, нижние листья могут желтеть. Когда почва слишком долго остаётся влажной, слеживается и становится плотной, это может привести к загниванию корней.

Важно помнить, что филодендроны — это в основном эпифиты, а значит, их корни нуждаются в доступе воздуха, чего не происходит в плотной заболоченной почве. При недостатке влаги кончики листьев подсыхают, а при сильной пересушке целые листья, как правило, нижние, высыхают и отваливаются.

Иногда при избыточном поливе на черешках и листьях выступают капельки воды — это явление называется гуттацией.

Уточнения

Филоде́ндрон — большой род вечнозелёных цветковых многолетних растений семейства Ароидные, включает около 900 видов.

