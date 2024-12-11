Как выбрать правильный горшок для замиокулькаса

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

При выращивании комнатного растения важны не только почва, подкормки, и расположение цветка на подоконнике. Огромное значение имеет ёмкость, в которую вы его посадите.

Фото: commons.wikimedia.org by Мокки, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Замиокулькас

— Корневая система замиокулькаса представляет собой клубень с длинными, утолщенными корнями, которые растут вертикально. Именно поэтому растению необходим горшок, который будет достаточно глубоким, но не слишком широким. Оптимальный размер — на 3-5 см больше предыдущего, а для молодых растений — на 1-2 см.

— Пересадка в слишком большой горшок может привести к тому, что замиокулькас не будет активно наращивать свою верхнюю часть, пока корни не заполнят все пространство. Кроме того, в большой емкости влага будет сохраняться дольше, что может привести к загниванию клубней.

— Наиболее подходящим выбором станет глиняный горшок, который пропускает воздух и обладает необходимой устойчивостью, учитывая мощную наземную часть взрослого замиокулькаса. Пересадку взрослого цветка рекомендуется проводить раз в 2-3 года.

— Если верить фэн-шуй, горшок должен быть зелёного или красного цвета, а при пересадке на дно следует положить монетку.

Уточнения

Замиоку́лькас — монотипный род растений, представленный единственным видом замиокулькас замиели́стный, происходящим из тропической Африки.

