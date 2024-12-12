Как правильно поливать огурцы? Многие дачники не знают об этом важном правиле

До цветения поливайте огурцы не чаще 2 раз в неделю. В период роста огурцы нужно поливать реже — раз в 5 дней. Когда появятся завязи и до конца сбора урожая, поливать растение нужно 3 раза в неделю.
Если был затяжной дождь, можно пропустить полив. В процессе роста огурцы поливают один раз в пять дней, используя один и тот же объем воды.
Огурцы любят просторные солнечные участки с плодородной почвой, богатой органикой. Наиболее благоприятным поливом для этой культуры является умеренный полив в вечернее время теплой водой.
Огурцы, как и многие другие культуры, нуждаются в хорошо дренированной почве, чтобы избежать загнивания корней и развития грибковых заболеваний. Поэтому рыхление почвы в теплице может быть полезным для обеспечения оптимальных условий для роста огурцов.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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