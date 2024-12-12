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Как правильно поливать огурцы? Многие дачники не знают об этом важном правиле

1:00
Садоводство

Как правильно поливать огурцы

До цветения поливайте огурцы не чаще 2 раз в неделю. В период роста огурцы нужно поливать реже — раз в 5 дней. Когда появятся завязи и до конца сбора урожая, поливать растение нужно 3 раза в неделю.

Огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by MIKHEIL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Огурцы

Если был затяжной дождь, можно пропустить полив. В процессе роста огурцы поливают один раз в пять дней, используя один и тот же объем воды.

Огурцы любят просторные солнечные участки с плодородной почвой, богатой органикой. Наиболее благоприятным поливом для этой культуры является умеренный полив в вечернее время теплой водой.

Огурцы, как и многие другие культуры, нуждаются в хорошо дренированной почве, чтобы избежать загнивания корней и развития грибковых заболеваний. Поэтому рыхление почвы в теплице может быть полезным для обеспечения оптимальных условий для роста огурцов.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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