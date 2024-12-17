Простые правила, чтобы свёкла росла крупной и вкусной

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мелкая и безвкусная свёкла — это разочарование для любого огородника. Ведь каждый дачник мечтает о крупных, сладких корнеплодах, которые можно долго хранить. Но как добиться идеального урожая? Всё начинается с правильного подхода к посадке и уходу.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свекла

Выбор места для посадки

Для хорошего урожая свёклы важно правильно выбрать участок. Растение предпочитает солнечные места, где свет держится не менее 8 часов в сутки. Тень же может привести к слабому развитию корнеплодов.

Достаточно места

Свёкла не терпит тесноты. Чтобы растения хорошо развивались, оставляйте между рядками расстояние минимум 25 см, а между соседними растениями — не менее 10 см. Это предотвратит конкуренцию за свет и питательные вещества.

Секретные подкормки для сладкой свёклы

Одним из ключевых этапов ухода за свёклой является своевременная подкормка. Вот два проверенных рецепта:

Калиевая подкормка с древесной золой

Возьмите стакан древесной золы и ложку хлорида натрия.

Размешайте их в ведре воды.

Оставьте смесь на 12 часов, затем полейте грядки.

Это обеспечит корнеплоды калием, что особенно важно в конце июля или начале августа.

Борная подкормка для сладости

Разведите столовую ложку борной кислоты в 0,3 л горячей воды.

Получившуюся смесь разбавьте в ведре воды.

Периодически опрыскивайте этим раствором листья свёклы.

Такая обработка увеличит сахаристость корнеплодов.

Уточнения

Са́харная свёкла (свеклови́ца), Свекловица сахарная — группа разновидностей обыкновенной корнеплодной свёклы (лат. Beta vulgaris); техническая культура, в корнях которой содержится много сахарозы.

