Мелкая и безвкусная свёкла — это разочарование для любого огородника. Ведь каждый дачник мечтает о крупных, сладких корнеплодах, которые можно долго хранить. Но как добиться идеального урожая? Всё начинается с правильного подхода к посадке и уходу.
Для хорошего урожая свёклы важно правильно выбрать участок. Растение предпочитает солнечные места, где свет держится не менее 8 часов в сутки. Тень же может привести к слабому развитию корнеплодов.
Свёкла не терпит тесноты. Чтобы растения хорошо развивались, оставляйте между рядками расстояние минимум 25 см, а между соседними растениями — не менее 10 см. Это предотвратит конкуренцию за свет и питательные вещества.
Одним из ключевых этапов ухода за свёклой является своевременная подкормка. Вот два проверенных рецепта:
Калиевая подкормка с древесной золой
Это обеспечит корнеплоды калием, что особенно важно в конце июля или начале августа.
Борная подкормка для сладости
Такая обработка увеличит сахаристость корнеплодов.
Са́харная свёкла (свеклови́ца), Свекловица сахарная — группа разновидностей обыкновенной корнеплодной свёклы (лат. Beta vulgaris); техническая культура, в корнях которой содержится много сахарозы.
Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.