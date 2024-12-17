Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свекла будет расти большой и крупной — достаточно соблюдать эти простые правила
Сохранить здоровье коленей поможет это упражнение из йоги
Выращиваем яркий цветник из виолы
Татьяна Навка рассказала, где и как планирует отмечать Новый год
Новые горизонты астробиологии: как обычные водоросли расширили границы поиска жизни в космосе
Этот неожиданный ингредиент сделает ваши котлеты идеальными
Павел Прилучный мечтает летать по Москве над пробками
Какие документы потребуются для заселения в отели в 2025 году
От сварщиков до промоутеров: названы профессии с самыми быстрорастущими зарплатами в 2024 году

Простые правила, чтобы свёкла росла крупной и вкусной

1:44
Садоводство

Мелкая и безвкусная свёкла — это разочарование для любого огородника. Ведь каждый дачник мечтает о крупных, сладких корнеплодах, которые можно долго хранить. Но как добиться идеального урожая? Всё начинается с правильного подхода к посадке и уходу.

Свекла
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свекла

Выбор места для посадки

Для хорошего урожая свёклы важно правильно выбрать участок. Растение предпочитает солнечные места, где свет держится не менее 8 часов в сутки. Тень же может привести к слабому развитию корнеплодов.

Достаточно места

Свёкла не терпит тесноты. Чтобы растения хорошо развивались, оставляйте между рядками расстояние минимум 25 см, а между соседними растениями — не менее 10 см. Это предотвратит конкуренцию за свет и питательные вещества.

Секретные подкормки для сладкой свёклы

Одним из ключевых этапов ухода за свёклой является своевременная подкормка. Вот два проверенных рецепта:

Калиевая подкормка с древесной золой

  • Возьмите стакан древесной золы и ложку хлорида натрия.
  • Размешайте их в ведре воды.
  • Оставьте смесь на 12 часов, затем полейте грядки.

Это обеспечит корнеплоды калием, что особенно важно в конце июля или начале августа.

Борная подкормка для сладости

  • Разведите столовую ложку борной кислоты в 0,3 л горячей воды.
  • Получившуюся смесь разбавьте в ведре воды.
  • Периодически опрыскивайте этим раствором листья свёклы.

Такая обработка увеличит сахаристость корнеплодов.

Уточнения

Са́харная свёкла (свеклови́ца), Свекловица сахарная — группа разновидностей обыкновенной корнеплодной свёклы (лат. Beta vulgaris); техническая культура, в корнях которой содержится много сахарозы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
ВСУ скоро побегут от наступающих ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск
Военные новости
ВСУ скоро побегут от наступающих ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск Аудио 
Пряность жизни: как куркума влияет на здоровье
Еда и рецепты
Пряность жизни: как куркума влияет на здоровье Аудио 
Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов
Шоу-бизнес
Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов Аудио 
Популярное
Россия заключила сделку, которая стала настоящим успехом

Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.

Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов
Убийство генерала РХБЗ Кириллова. Кремлю пора заготавливать розги из Орешника Дмитрий Плотников СБУ убиты учёный Шатский, генерал Кириллов... Кто следующий? Любовь Степушова Закончится ли СВО в 2025 году: размышления над докладом министра обороны Белоусова Андрей Николаев
Напиток, который защитит печень в Новый год
ВСУ скоро побегут от наступающих ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Последние материалы
Простые правила, чтобы свёкла росла крупной и вкусной
Татьяна Навка рассказала, где и как планирует отмечать Новый год
Новые горизонты астробиологии: как обычные водоросли расширили границы поиска жизни в космосе
Этот неожиданный ингредиент сделает ваши котлеты идеальными
Павел Прилучный мечтает летать по Москве над пробками
Какие документы потребуются для заселения в отели в 2025 году
От сварщиков до промоутеров: названы профессии с самыми быстрорастущими зарплатами в 2024 году
Волочкова ответила на обвинения Андреевой в алкоголизме: моя попочка красивее, чем лица недолюбленных тёток
Ошибки в интерьере спальни, которые мешают вашему отдыху
Как получить двойной урожай ремонтантной малины: советы по обрезке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.