Почему зимняя обрезка кустарников так важна для их здоровья

Обрезка кустарников — важный этап ухода за садом, но что делать с молодыми растениями? Опытные садоводы знают: в первые 2-3 года кустарникам лучше дать время на адаптацию и не трогать их секатором. Однако затягивать с первой обрезкой тоже не стоит, чтобы куст не превратился в заросли, с которыми сложно справиться.
Кустарники растут быстро, и однажды вы можете обнаружить, что ветви и листья стали преградой для прохода или ухоженного вида сада. Первая обрезка — ключевой этап, который определяет форму растения и его дальнейший рост.
Зима — идеальное время для обрезки большинства кустарников. В этот период растения находятся в состоянии покоя, и обрезка помогает им весной активнее расти. Однако есть несколько нюансов, которые нужно учитывать:
Подготовьте инструмент
Используйте чистый и острый секатор, чтобы избежать повреждения растения и минимизировать риск заражения.
Выбирайте правильное место среза
Для толстых веток срез делайте на 30 см выше желаемого уровня, чтобы не травмировать растение.
Удалите слабые ветки
Укорачивайте те, что дали мало цветов в прошлом сезоне.
Имейте в виду, что в первые несколько сезонов после зимней обрезки кустарники могут не цвести. Однако это временный эффект: правильно проведенная процедура укрепляет растение и способствует его здоровому росту.
Куста́рник — жизненная форма растений; многолетние деревянистые растения высотой 0,8—6 метров, в отличие от деревьев, не имеющие во взрослом состоянии главного ствола, а имеющие несколько или много стеблей, часто существующих бок о бок и сменяющих друг друга.
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