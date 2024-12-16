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Почему зимняя обрезка кустарников так важна для их здоровья

1:42
Садоводство

Обрезка кустарников — важный этап ухода за садом, но что делать с молодыми растениями? Опытные садоводы знают: в первые 2-3 года кустарникам лучше дать время на адаптацию и не трогать их секатором. Однако затягивать с первой обрезкой тоже не стоит, чтобы куст не превратился в заросли, с которыми сложно справиться.

Обрезка растений
Фото: commons.wikimedia.org by DXLINH, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Обрезка растений

Почему важна своевременная обрезка

Кустарники растут быстро, и однажды вы можете обнаружить, что ветви и листья стали преградой для прохода или ухоженного вида сада. Первая обрезка — ключевой этап, который определяет форму растения и его дальнейший рост.

Зимняя обрезка: особенности декабрьского ухода

Зима — идеальное время для обрезки большинства кустарников. В этот период растения находятся в состоянии покоя, и обрезка помогает им весной активнее расти. Однако есть несколько нюансов, которые нужно учитывать:

Подготовьте инструмент

Используйте чистый и острый секатор, чтобы избежать повреждения растения и минимизировать риск заражения.

Выбирайте правильное место среза

Для толстых веток срез делайте на 30 см выше желаемого уровня, чтобы не травмировать растение.

Удалите слабые ветки

Укорачивайте те, что дали мало цветов в прошлом сезоне.

Чего ожидать после обрезки

Имейте в виду, что в первые несколько сезонов после зимней обрезки кустарники могут не цвести. Однако это временный эффект: правильно проведенная процедура укрепляет растение и способствует его здоровому росту.

Уточнения

Куста́рник — жизненная форма растений; многолетние деревянистые растения высотой 0,8—6 метров, в отличие от деревьев, не имеющие во взрослом состоянии главного ствола, а имеющие несколько или много стеблей, часто существующих бок о бок и сменяющих друг друга.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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