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Огородный лайфхак: как вырастить картофель из семян и обновить сорт

Садоводство

Можно ли вырастить картошку из семян? Да, и это может быть отличной альтернативой привычному способу. Но почему огородники редко используют этот метод? Давайте разберемся в его плюсах и минусах, а также в том, как правильно выращивать картофель из семян.

Картофель
Фото: flickr.com by Paul Asman and Jill Lenoble, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картофель

Почему стоит попробовать

Выращивание картофеля из семян имеет ряд преимуществ:

  • Обновление сорта: со временем клубни вырождаются, что ухудшает качество урожая. Семена же позволяют избежать этой проблемы.
  • Иммунитет: семена менее подвержены болезням, в отличие от клубней, которые могут перенести инфекции в почву.
  • Экономия: семена стоят дешевле, легче транспортируются и занимают меньше места при хранении.
  • Приспособляемость: картофель, выращенный из семян, быстрее адаптируется к климату вашего региона.

Есть ли минусы

Конечно, без недостатков не обойтись. Основные сложности связаны с процессом посадки и ухода:

  • Требуется рассада: в отличие от клубней, которые можно просто закопать в землю, семена требуют предварительной подготовки и заботы.
  • Урожайность: в первый год посадки не стоит рассчитывать на богатый урожай.

Как вырастить картошку из семян

Есть два способа выращивания: рассадный и безрассадный. Рассмотрим их подробнее.

Рассадный способ

  • Закалка и замачивание: за 5-7 дней до посадки семена закаливают (держат в холоде 3 дня), а затем замачивают на влажной ткани.
  • Посев на рассаду: в конце марта—начале апреля семена сеют в контейнер с глубиной от 10 см, используя смесь из огородной земли, торфа, песка и перегноя. Семена заделывают на глубину 1-1,5 см с интервалом 5 см.
  • Уход за рассадой: контейнер накрывают пленкой и ставят на светлый подоконник. Полив должен быть умеренным, чтобы избежать черной ножки. Для подкормки используют мочевину (10 г на 10 л воды).
  • Пересадка: во второй половине мая рассаду пересаживают в лунки глубиной 10 см, добавляя в каждую по 300 г перегноя.

Безрассадный способ

Если климат позволяет, можно обойтись без рассады:

  • Посев проводят в первой половине мая в подготовленную влажную почву, заделывая семена на глубину 0,5-1 см с интервалом 5 см.
  • Когда появятся 2-3 листочка, всходы прореживают или пересаживают с шагом 20-30 см.

Этот способ менее трудозатратный, но в первый год урожай будет небольшим.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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