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Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта

1:57
Садоводство

Зимний отдых — идеальное время для планирования будущих посадок. Если вы хотите получить богатый урожай, стоит обратить внимание на новые сорта огурцов, которые обещают быть актуальными в 2025 году.

Огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Огурцы

1. Амур F1

Этот сорт порадует дачников очень ранним созреванием. Уже через 5 недель после появления всходов можно собирать первые плоды.

Основные преимущества:

  • Высокая урожайность.
  • Прекрасные вкусовые качества: никакой горечи.

Амур F1 отлично подойдёт для тех, кто ценит ранние и вкусные овощи.

2. Емеля F1

Созревает чуть медленнее, чем Амур F1: от появления всходов до сбора урожая проходит 40–45 дней.

Особенности сорта:

  • Хороший рост и высокая урожайность.
  • Универсальность: огурцы вкусны как в свежем виде, так и в засолке.

Этот сорт подойдёт тем, кто хочет насладиться аппетитными огурцами и на столе, и в банках.

3. Герда F1

Сорт отличается быстрым созреванием — примерно за 6 недель.

Преимущества:

  • Минимальные требования к уходу.
  • Высокое качество урожая.
  • Идеально подходит для засолки.

Герда F1 станет отличным выбором для тех, кто ценит простоту в уходе и хороший результат.

Планируйте с учётом ваших потребностей

Каждый из этих сортов имеет свои сильные стороны: Амур F1 для раннего урожая, Емеля F1 для универсальности, Герда F1 для простоты ухода и консервирования. Выберите те, которые подходят именно вам, и получите богатый урожай в следующем сезоне!

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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