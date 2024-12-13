Дружба на огороде: зачем сажать лук рядом с морковью

1:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Опытные огородники уже давно знают, что морковь и лук прекрасно растут рядом. Но секрет их «соседской дружбы» не только в удобстве посадки, но и в защите друг друга от вредителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Свежая морковь

Как лук спасает морковь

Луковый запах способен дезориентировать морковную муху — одного из самых опасных вредителей для моркови. Это насекомое может уничтожить до двух третей урожая! Но если лук растёт поблизости, муха теряет ориентиры и уходит с участка.

Чем морковь помогает луку

Морковная ботва выделяет запах, который не нравится луковой мухе — главному врагу лука. Благодаря такому природному отпугиванию вредитель избегает грядок с луком.

Совместная посадка — ключ к защите урожая

Рядом посаженные морковь и лук действуют как «команда охраны», которая снижает уязвимость растений перед вредителями. Это позволяет огороднику получить обильный урожай обеих культур.

Как правильно посадить

Для максимального эффекта соблюдайте простые правила:

Размещайте лук и морковь чередующимися рядами.

Не забывайте о регулярном уходе за растениями, чтобы их запах оставался насыщенным.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.



Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

