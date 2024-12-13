Дружба на огороде: зачем сажать лук рядом с морковью

Опытные огородники уже давно знают, что морковь и лук прекрасно растут рядом. Но секрет их «соседской дружбы» не только в удобстве посадки, но и в защите друг друга от вредителей.
Луковый запах способен дезориентировать морковную муху — одного из самых опасных вредителей для моркови. Это насекомое может уничтожить до двух третей урожая! Но если лук растёт поблизости, муха теряет ориентиры и уходит с участка.
Морковная ботва выделяет запах, который не нравится луковой мухе — главному врагу лука. Благодаря такому природному отпугиванию вредитель избегает грядок с луком.
Рядом посаженные морковь и лук действуют как «команда охраны», которая снижает уязвимость растений перед вредителями. Это позволяет огороднику получить обильный урожай обеих культур.
Для максимального эффекта соблюдайте простые правила:
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).
Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.