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Комнатные растения, которые заботятся о вашем отдыхе

2:00
Садоводство

Многие комнатные растения не только украшают интерьер, но и помогают улучшить качество сна. Благодаря выделению кислорода и очищению воздуха они создают благоприятную атмосферу для отдыха.

Комнатные растения
Фото: flickr.com by Art (RUS) Potosi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Комнатные растения

Зачем растения в спальне

Некоторые растения активно выделяют кислород даже ночью, что делает их идеальными спутниками для спальни. Помимо этого, они снижают уровень стресса, увлажняют воздух и помогают создать уютную обстановку.

Три лучших растения для спальни

Мирная лилия

Элегантная и неприхотливая мирная лилия не только очищает воздух, но и дарит комнате спокойствие и гармонию. Ее белоснежные цветы и блестящие листья добавляют нотку роскоши.

Уход за растением прост: оно хорошо переносит слабое освещение и нуждается в поливе только после высыхания почвы. Даже если вы новичок, мирная лилия станет прекрасным выбором.

Пальма арека

Эта изящная пальма, известная также как золотая пальма или пальма-бабочка, приносит ощущение тропического уюта. Ярко-зеленые листья ареки не только украшают спальню, но и эффективно увлажняют воздух.

Пальма легко адаптируется к комнатным условиям, требуя непрямого солнечного света и легкого полива 2-3 раза в неделю.

Орхидея фаленопсис

Фаленопсис — это нежное украшение спальни, добавляющее в интерьер романтику и уют. Этот изысканный цветок активно очищает воздух ночью, что способствует вашему комфортному отдыху.

Орхидея непривередлива: достаточно обеспечить ей рассеянный свет и поливать раз в неделю.

Подберите своих зеленых спутников

Добавьте в спальню эти растения, чтобы наслаждаться их пользой каждую ночь. Они не только украсят интерьер, но и создадут атмосферу гармонии и здоровья.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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