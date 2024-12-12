Джекфрут: экзотический фрукт, заменяющий мясо в вегетарианских блюдах

Джекфрут, известный как самый крупный плод, растущий на деревьях, может достигать веса до 35 кг и длины до 90 см. Этот тропический фрукт родом из южной Индии, но благодаря португальским колонизаторам распространился по всему миру, включая Бразилию.
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Джекфрут
Пищевая ценность и состав
Джекфрут богат питательными веществами. В 100 г мякоти содержится около 95 ккал, 1,5 г белков, 0,3 г жиров и 22,4 г углеводов. Он также является источником витаминов A, C, B6, фолиевой кислоты, калия, магния, кальция, фосфора и железа.
Полезные свойства
Улучшение пищеварения: высокое содержание клетчатки способствует нормализации работы кишечника и предотвращает запоры.
Снижение артериального давления: калий в составе джекфрута помогает регулировать кровяное давление, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Антиоксидантная защита: витамин C и фитонутриенты, такие как флавоноиды и каротиноиды, защищают клетки от повреждений свободными радикалами, замедляя процессы старения и снижая риск онкологических заболеваний.
Укрепление иммунитета: витамины и минералы в джекфруте способствуют повышению защитных функций организма.
Поддержка здоровья кожи и зрения: витамин A и антиоксиданты улучшают состояние кожи и защищают глаза от ультрафиолетового излучения.
Возможный вред и противопоказания
Несмотря на многочисленные полезные свойства, джекфрут может вызвать аллергические реакции, особенно у людей, склонных к аллергии на латекс или пыльцу березы. Симптомы могут включать диарею, тошноту, рвоту, крапивницу и отек Квинке. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует употреблять джекфрут с осторожностью, так как он может вызвать расстройства пищеварения.
Как употреблять джекфрут
Спелый джекфрут можно есть в свежем виде, добавлять в десерты, готовить на гриле или использовать в карри. Незрелые плоды часто применяют в кулинарии как заменитель мяса благодаря их волокнистой структуре. Семена джекфрута также съедобны после термической обработки — их можно варить, жарить или запекать.
Интересные факты
Джекфрут является национальным фруктом Бангладеш и штата Керала в Индии.
Дерево джекфрута может приносить до 200 плодов в год, а старые деревья — до 500.
Благодаря своей мясистой текстуре, незрелый джекфрут часто используется в вегетарианских и веганских блюдах как заменитель мяса.
Уточнения
Джекфру́т или кану́н, или инди́йское хле́бное де́рево или артока́рпус разноли́стный (лат. Artocarpus heterophyllus), — древесное растение, вид рода Артокарпус (Artocarpus) семейства Тутовые, близкий родственник хлебного дерева.