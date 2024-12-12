Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вместо контратаки: группа бойцов ВСУ сдалась в плен
Новая мода на макияж: что такое низкий и высокий контраст
Новый парк в Сириусе: как развивается курортный Сочи
Чёрная метка. Владимира Зеленского не пригласили на инагурацию Дональда Трампа
Возвращение Плутона: что стало причиной изменений в классификации планет
Эти признаки говорят о том, что ваша кошка начала стареть
Единственный способ избежать наказания после употребления спиртного
Мир устал быть заложником Америки! Предсказан крах доллара
Леонид Агутин: в Омске требуют запретить, а в Москве выдвигают на премию как лучшего певца года

Джекфрут: экзотический фрукт, заменяющий мясо в вегетарианских блюдах

2:56
Садоводство

Джекфрут, известный как самый крупный плод, растущий на деревьях, может достигать веса до 35 кг и длины до 90 см. Этот тропический фрукт родом из южной Индии, но благодаря португальским колонизаторам распространился по всему миру, включая Бразилию.

Джекфрут
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Джекфрут

Пищевая ценность и состав

Джекфрут богат питательными веществами. В 100 г мякоти содержится около 95 ккал, 1,5 г белков, 0,3 г жиров и 22,4 г углеводов. Он также является источником витаминов A, C, B6, фолиевой кислоты, калия, магния, кальция, фосфора и железа.

Полезные свойства

  • Улучшение пищеварения: высокое содержание клетчатки способствует нормализации работы кишечника и предотвращает запоры.
  • Снижение артериального давления: калий в составе джекфрута помогает регулировать кровяное давление, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Антиоксидантная защита: витамин C и фитонутриенты, такие как флавоноиды и каротиноиды, защищают клетки от повреждений свободными радикалами, замедляя процессы старения и снижая риск онкологических заболеваний.
  • Укрепление иммунитета: витамины и минералы в джекфруте способствуют повышению защитных функций организма.
  • Поддержка здоровья кожи и зрения: витамин A и антиоксиданты улучшают состояние кожи и защищают глаза от ультрафиолетового излучения.

Возможный вред и противопоказания

Несмотря на многочисленные полезные свойства, джекфрут может вызвать аллергические реакции, особенно у людей, склонных к аллергии на латекс или пыльцу березы. Симптомы могут включать диарею, тошноту, рвоту, крапивницу и отек Квинке. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует употреблять джекфрут с осторожностью, так как он может вызвать расстройства пищеварения.

Как употреблять джекфрут

Спелый джекфрут можно есть в свежем виде, добавлять в десерты, готовить на гриле или использовать в карри. Незрелые плоды часто применяют в кулинарии как заменитель мяса благодаря их волокнистой структуре. Семена джекфрута также съедобны после термической обработки — их можно варить, жарить или запекать.

Интересные факты

  • Джекфрут является национальным фруктом Бангладеш и штата Керала в Индии.
  • Дерево джекфрута может приносить до 200 плодов в год, а старые деревья — до 500.
  • Благодаря своей мясистой текстуре, незрелый джекфрут часто используется в вегетарианских и веганских блюдах как заменитель мяса.

Уточнения

Джекфру́т или кану́н, или инди́йское хле́бное де́рево или артока́рпус разноли́стный (лат. Artocarpus heterophyllus), — древесное растение, вид рода Артокарпус (Artocarpus) семейства Тутовые, близкий родственник хлебного дерева.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Цветущая орхидея: что сделать, чтобы растение пустило стрелу?
Комнатные цветы
Цветущая орхидея: что сделать, чтобы растение пустило стрелу? Аудио 
Добавка к кофе для похудения: и вкусно, и полезно
Еда и рецепты
Добавка к кофе для похудения: и вкусно, и полезно Аудио 
Дрон-катер Гавия. Новое поколение морских беспилотников нацелено на Крымский мост
Военные новости
Дрон-катер Гавия. Новое поколение морских беспилотников нацелено на Крымский мост Аудио 
Популярное
Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет

Добавьте рис в начинку из яйца и лука — и ваши пирожки заиграют новыми вкусами!

Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Из Казахстана в Россию с ветерком: новый мост через Иртыш сократит время поездки
Лёгкий пирог-запеканка из куриного филе — правильный обед или ужин всего на 300 калорий
Сводка с фронта: Грозный атакован дронами, Пентагон предупредил о повторном ударе Орешником Дмитрий Плотников Ароматические свечи создают уютную атмосферу в доме, но могут быть опасны для здоровья Игорь Буккер Кто на что наработал, тот на то и научился — противоречит ли новый законопроект Конституции РФ? Ирина Малова
Происхождение древних греков перестало быть научной тайной
Как выбрать пуховик, который будет в моде еще несколько сезонов
Как приготовить идеальные голубцы: секреты сочной начинки и ароматного соуса
Как приготовить идеальные голубцы: секреты сочной начинки и ароматного соуса
Последние материалы
Вместо контратаки: группа бойцов ВСУ сдалась в плен
Новая мода на макияж: что такое низкий и высокий контраст
Новый парк в Сириусе: как развивается курортный Сочи
Чёрная метка. Владимира Зеленского не пригласили на инагурацию Дональда Трампа
Возвращение Плутона: что стало причиной изменений в классификации планет
Эти признаки говорят о том, что ваша кошка начала стареть
Единственный способ избежать наказания после употребления спиртного
Мир устал быть заложником Америки! Предсказан крах доллара
Леонид Агутин: в Омске требуют запретить, а в Москве выдвигают на премию как лучшего певца года
Эти продукты угрожают здоровью вашего ребёнка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.