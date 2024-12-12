Джекфрут: экзотический фрукт, заменяющий мясо в вегетарианских блюдах

2:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Джекфрут, известный как самый крупный плод, растущий на деревьях, может достигать веса до 35 кг и длины до 90 см. Этот тропический фрукт родом из южной Индии, но благодаря португальским колонизаторам распространился по всему миру, включая Бразилию.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Джекфрут

Пищевая ценность и состав

Джекфрут богат питательными веществами. В 100 г мякоти содержится около 95 ккал, 1,5 г белков, 0,3 г жиров и 22,4 г углеводов. Он также является источником витаминов A, C, B6, фолиевой кислоты, калия, магния, кальция, фосфора и железа.

Полезные свойства

Улучшение пищеварения : высокое содержание клетчатки способствует нормализации работы кишечника и предотвращает запоры.

: высокое содержание клетчатки способствует нормализации работы кишечника и предотвращает запоры. Снижение артериального давления : калий в составе джекфрута помогает регулировать кровяное давление, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

: калий в составе джекфрута помогает регулировать кровяное давление, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Антиоксидантная защита : витамин C и фитонутриенты, такие как флавоноиды и каротиноиды, защищают клетки от повреждений свободными радикалами, замедляя процессы старения и снижая риск онкологических заболеваний.

: витамин C и фитонутриенты, такие как флавоноиды и каротиноиды, защищают клетки от повреждений свободными радикалами, замедляя процессы старения и снижая риск онкологических заболеваний. Укрепление иммунитета : витамины и минералы в джекфруте способствуют повышению защитных функций организма.

: витамины и минералы в джекфруте способствуют повышению защитных функций организма. Поддержка здоровья кожи и зрения: витамин A и антиоксиданты улучшают состояние кожи и защищают глаза от ультрафиолетового излучения.

Возможный вред и противопоказания

Несмотря на многочисленные полезные свойства, джекфрут может вызвать аллергические реакции, особенно у людей, склонных к аллергии на латекс или пыльцу березы. Симптомы могут включать диарею, тошноту, рвоту, крапивницу и отек Квинке. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует употреблять джекфрут с осторожностью, так как он может вызвать расстройства пищеварения.

Как употреблять джекфрут

Спелый джекфрут можно есть в свежем виде, добавлять в десерты, готовить на гриле или использовать в карри. Незрелые плоды часто применяют в кулинарии как заменитель мяса благодаря их волокнистой структуре. Семена джекфрута также съедобны после термической обработки — их можно варить, жарить или запекать.

Интересные факты

Джекфрут является национальным фруктом Бангладеш и штата Керала в Индии.

Дерево джекфрута может приносить до 200 плодов в год, а старые деревья — до 500.

Благодаря своей мясистой текстуре, незрелый джекфрут часто используется в вегетарианских и веганских блюдах как заменитель мяса.

Уточнения

Джекфру́т или кану́н, или инди́йское хле́бное де́рево или артока́рпус разноли́стный (лат. Artocarpus heterophyllus), — древесное растение, вид рода Артокарпус (Artocarpus) семейства Тутовые, близкий родственник хлебного дерева.

