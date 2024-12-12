Все плюсы и минусы муравьёв в саду. Обязательно ли от них избавляться?

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Аэрация почвы

Когда муравьи прокладывают туннели в почве, они помогают аэрировать ее, обеспечивая лучшую циркуляцию воздуха и воды. Это может принести пользу корням растений, способствуя их росту.

Фото: inaturalist.org by Jake Nitta, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Южный огненный муравей

Разбрасывание семян

Известно, что некоторые виды муравьев собирают и распространяют семена. Этот процесс помогает естественному распределению растений, способствуя биоразнообразию в вашем саду.

Борьба с вредителями

Муравьи могут выступать в качестве естественных контролеров вредителей, питаясь определенными насекомыми и их яйцами. Они могут помочь держать под контролем популяции вредителей, таких как тля или гусеницы.

Круговорот питательных веществ

Муравьи играют роль в разложении органического вещества, расщепляя его на более мелкие частицы.

Этот процесс помогает высвобождать питательные вещества обратно в почву, обогащая ее и поддерживая рост растений.

Повреждение растений

Некоторые виды муравьев могут нанести вред вашему саду, прокладывая туннели вокруг корней растений.

Это может нарушить работу корневой системы и сказаться на общем состоянии здоровья растений.

Разведение тли

Некоторые муравьи имеют симбиотические отношения с тлей, защищая ее в обмен на сладкую медвяную росу, которую они производят.

Такое поведение при ведении сельского хозяйства может привести к увеличению популяции тли, которая может повредить растения, питаясь их соком.

Укус

Некоторые виды муравьев могут укусить или ужалить, когда чувствуют угрозу. Это может быть проблемой, если у вас или членов вашей семьи аллергия на укусы муравьев.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

