10 советов по хранению дров зимой для дачников и владельцев домов

Правильное хранение дров зимой является ключевым фактором для обеспечения их качества и готовности к использованию. Неправильное хранение может привести к гниению, потере теплотворной способности и заболеванию древесины.
На улице:
В помещении:
Сушка: Перед тем как хранить дрова, убедитесь, что они высушены. Свежесрубленные дрова содержат много влаги и могут не гореть должным образом. Хорошо высушенные дрова должны иметь влажность около 20%.
Разделение по размеру: Храните дрова разного размера отдельно. Это позволит вам выбирать нужные порции для топки, в зависимости от того, сколько вам нужно для каждого использования.
Проветривание: При укладке дров оставляйте небольшие промежутки между ними для лучшего воздухообмена. Это предотвращает образование конденсата и гниение.
Края штабеля: увлажненные края штабеля могут привести к гниению. Для избежания этого используйте древесину или барьерные материалы (например, пленку или вощеную бумагу), чтобы защитить края от влаги.
Как уже упоминалось, старайтесь хранить дрова приподнятыми от земли. Это защитит их от влаги и гниения. Используйте старые поддоны, бревна или специальные подставки.
Правильное хранение дров зимой значительно повлияет на их качество и эффективность при использовании. Лучше всего хранить дрова под навесом или в хорошо проветриваемом помещении, оберегая их от влаги и гниения. Следуя вышеперечисленным рекомендациям, вы сможете обеспечить долгий срок службы своих запасов дров и комфортные условия для их использования в отопительный сезон.
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