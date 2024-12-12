10 советов по хранению дров зимой для дачников и владельцев домов

2:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Правильное хранение дров зимой является ключевым фактором для обеспечения их качества и готовности к использованию. Неправильное хранение может привести к гниению, потере теплотворной способности и заболеванию древесины.

Фото: Own work by Brian Stansberry, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Погреб

Выбор места для хранения

На улице:

под навесом или крытым сарае: это наилучший вариант, так как позволяет защитить дрова от снега и дождя, а также от прямых солнечных лучей. В идеале навес должен быть хорошо проветриваемым.

в штабелях: если вы храните дрова на открытом воздухе, старайтесь создать штабель так, чтобы он был приподнятым от земли (например, с помощью паллетов или досок). Это поможет избежать гниения, так как дрова не будут контактировать с грунтом и будут лучше проветриваться.

В помещении:

В гараже или сарае: хранение дров в закрытом помещении является хорошим вариантом, однако вам нужно убедиться в достаточной вентиляции, чтобы избежать накопления влаги. Не стоит забывать, что дрова могут выделять смолу и запахи, поэтому нужно выбирать место вдали от чистого пространства.

Подготовка дров к хранению

Сушка: Перед тем как хранить дрова, убедитесь, что они высушены. Свежесрубленные дрова содержат много влаги и могут не гореть должным образом. Хорошо высушенные дрова должны иметь влажность около 20%.

Разделение по размеру: Храните дрова разного размера отдельно. Это позволит вам выбирать нужные порции для топки, в зависимости от того, сколько вам нужно для каждого использования.

Организация хранения

Проветривание: При укладке дров оставляйте небольшие промежутки между ними для лучшего воздухообмена. Это предотвращает образование конденсата и гниение.

Края штабеля: увлажненные края штабеля могут привести к гниению. Для избежания этого используйте древесину или барьерные материалы (например, пленку или вощеную бумагу), чтобы защитить края от влаги.

Избегайте контакта с землёй

Как уже упоминалось, старайтесь хранить дрова приподнятыми от земли. Это защитит их от влаги и гниения. Используйте старые поддоны, бревна или специальные подставки.

Правильное хранение дров зимой значительно повлияет на их качество и эффективность при использовании. Лучше всего хранить дрова под навесом или в хорошо проветриваемом помещении, оберегая их от влаги и гниения. Следуя вышеперечисленным рекомендациям, вы сможете обеспечить долгий срок службы своих запасов дров и комфортные условия для их использования в отопительный сезон.