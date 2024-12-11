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Спите спокойно: 3 растения, улучшающих атмосферу в спальне

2:30
Садоводство » Комнатные цветы

Хороший сон — основа здоровья и благополучия, и многие факторы могут влиять на его качество. Одним из простых и чрезвычайно эффективных способов улучшить среду для сна является использование комнатных растений. Они не только украшают наше пространство, но и способствуют созданию более спокойной и гармоничной атмосферы. 

Лаванда
Фото: Own work by Marco Antonio Leonel Caetano, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лаванда

 Лаванда (Lavandula)

Лаванда известна своими успокаивающими свойствами. Аромат её цветов помогает снизить уровень стресса и тревожности, что способствует лучшему качеству сна. Исследования показывают, что запах лаванды может увеличить продолжительность и качество сна, а также уменьшить ночные пробуждения. Вы можете разместить горшок с лавандой на bedside (приставной столик рядом с кроватью) или использовать сушеные цветы в мешочках, которые можно положить под подушку.

Спатифиллум (Spathiphyllum)

Спатифиллум, также известный как "женское счастье", не только эстетически приятен, но и обладает уникальными свойствами очищения воздуха. Это растение эффективно поглощает вредные вещества, такие как формальдегид и бензол, и одновременно выделяет кислород в ночное время, что способствует более свежему и чистому воздуху в спальне. Чистый воздух помогает улучшить качество сна и создание комфортной атмосферы.

Фикус Бенджамина (Ficus benjamina)

Фикус Бенджамина — это красивое и неприхотливое в уходе растение, которое также помогает создать успокаивающую обстановку в комнате. Он активно поглощает углекислый газ и выделяет кислород, что способствует улучшению качества воздуха. Кроме того, фикус обладает эффектом увлажнения воздуха, что может оказаться полезным в условиях сухости, часто вызываемой отопительными системами. Это растение не только улучшит качество сна, но и добавит зелени в интерьер вашей спальни.

Комнатные растения могут стать отличными помощниками в создании благоприятной атмосферы для сна. Лаванда, спатифиллум и фикус Бенджамина — это лишь некоторые из растений, которые могут улучшить качество вашего сна, очистить воздух и создать ощущение спокойствия. Не забывайте заботиться о своих зелёных друзьях, и они, в свою очередь, позаботятся о вас, сделав ваш отдых более комфортным и приятным.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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