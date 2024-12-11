Прогревайте семена огурцов перед посадкой, и соседи будут завидовать вашему урожаю

1:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для получения богатого урожая огурцов важна правильная подготовка семян. Полновесные семена рекомендуется прогревать в течение месяца при температуре около 25 градусов. Этот процесс улучшает их всхожесть и закладывает основу для здорового роста.

Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Огурцы

После прогревания следует обеззаразить семена. Одним из эффективных способов является обработка чесночным настоем, приготовленным из 30 граммов чесночной мезги и 100 миллилитров воды. Затем семена замачиваются на 12 часов в тканевых мешочках. Для повышения питательной ценности воды можно добавить чайную ложку нитрофоски и просеянной древесной золы.

После замачивания семена промываются, размещаются на увлажненной ткани и оставляются при температуре около 20 градусов на двое суток. Это способствует пробуждению жизненных сил семян.

Огурцы любят тепло, поэтому высаживать их в грунт можно только после установления стабильной температуры. Оптимальные условия: дневная температура воздуха 18-20 градусов, температура почвы 12-15 градусов. Ночные заморозки исключаются. Для посадки лучше выбирать солнечные грядки.

Хорошими предшественниками для огурцов считаются чеснок, помидоры, капуста и баклажаны. Не рекомендуется сажать огурцы после других тыквенных культур, включая огурцы, чтобы избежать накопления болезней в почве.

Эти меры обеспечивают высокую всхожесть и создают благоприятные условия для роста и развития огурцов.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

