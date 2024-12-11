Как выбрать идеальный подвой для саженцев

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выбор подвоя для саженцев — важный шаг для садоводов, особенно в засушливых регионах. Семенные подвои считаются оптимальными для таких условий, так как их корневая система уходит глубоко в почву, достигая 3-5 метров. Это позволяет растениям добывать воду из глубоких слоев грунта даже при редком поливе.

Фото: freepik.com by Freepik Саженец

Клоновые подвои требуют другого подхода. Чтобы корни углубились, необходим обильный полив. Поверхностная подрезка корней без достаточного увлажнения оставляет их в верхних слоях почвы, где они не могут получить достаточное питание.

Обильный полив, состоящий из 5-6 ведер воды на квадратный метр проекции кроны, позволяет пропитать землю на нужную глубину. Обычно достаточно одного-двух таких поливов за сезон.

Дополнительно рекомендуется мульчировать приствольный круг, чтобы сохранить влагу и предотвратить пересыхание корней. Это простой способ поддерживать оптимальные условия для роста саженцев без постоянных усилий.

Этот подход помогает добиться сильной корневой системы и здорового роста деревьев даже в условиях минимального полива.

Уточнения

Саженец — это молодое дерево, кустарник или лиана, выращенное из сеянца или черенка и используемое в дальнейшем для посадки на постоянное место.

