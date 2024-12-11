Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты закаливания астр перед высадкой в грунт
Вареники мечты: секрет прочного и нежного теста раскрыт
Доходы Автодора составят более 1 трлн рублей от сборов за проезд по трассам
Яркие перцы: как вырастить красоту и урожай в одном кусте
Два года жизни в чашке кофе: сколько пить для эффекта
Забудьте о мышах: проверенные способы защиты дома
Какие автомобили считаются самыми небезопасными
Продюсер Дворцов рассказал, за какую сумму Альбина Джанабаева согласна выступить в России
Поставки газа из России в Австрию возобновились через словацкую SPP

Вырастить картофель там, где это кажется невозможным

1:00
Садоводство

Даже на заброшенном участке можно вырастить картофель, не разрабатывая целину. Для этого используют метод насыпных грядок, который подходит для таких условий и позволяет получить достойный урожай.

Картофель
Фото: commons.wikimedia.org by Alupus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Картофель

Грядки формируются произвольной длины, но ширина должна быть около метра, а высота — около 20 см над поверхностью почвы. В подготовленные грядки вносятся удобрения, после чего можно приступать к посадке клубней. Расстояние между картофелинами рекомендуется делать 25-30 см.

После посадки грядки оставляются до появления первых ростков. Когда ростки начинают пробиваться, проводится лёгкое окучивание. При необходимости добавляется земля, чтобы создать оптимальные условия для роста.

Метод насыпных грядок помогает избежать сложной подготовки почвы и сделать процесс выращивания картофеля доступным даже на неухоженных участках.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Новости спорта
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес Аудио 
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
Наука и техника
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса Аудио 
Прогрев двигателя зимой: правда и мифы, которые могут вам дорого стоить
Авто
Прогрев двигателя зимой: правда и мифы, которые могут вам дорого стоить
Популярное
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе

Китай вводит ограничения на экспорт деталей для дронов в США и Европу. Что стоит за этим решением, и как оно изменит рынок технологий?

Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Секреты идеального кофе: добавьте это и удивитесь результату
Добавка к кофе для похудения: и вкусно, и полезно
Ароматические свечи создают уютную атмосферу в доме, но могут быть опасны для здоровья Игорь Буккер По лекалам кровавого Майдана. Грузия обязательно получит свою Небесную сотню Дмитрий Плотников Кто на что наработал, тот на то и научился — противоречит ли новый законопроект Конституции РФ? Ирина Малова
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
Восхитительный хворост: такой же румяный и хрустящий, как готовила в детстве бабушка
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Последние материалы
Яркие перцы: как вырастить красоту и урожай в одном кусте
Два года жизни в чашке кофе: сколько пить для эффекта
Забудьте о мышах: проверенные способы защиты дома
Какие автомобили считаются самыми небезопасными
Продюсер Дворцов рассказал, за какую сумму Альбина Джанабаева согласна выступить в России
Поставки газа из России в Австрию возобновились через словацкую SPP
Простой лайфхак, чтобы побороть стресс
После 50 лет можно избавиться от живота: пошаговая инструкция
Чем опасны поцарапанные антипригарные сковороды
Зола в огороде: спасение или угроза для моркови
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.