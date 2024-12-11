Вырастить картофель там, где это кажется невозможным

1:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Даже на заброшенном участке можно вырастить картофель, не разрабатывая целину. Для этого используют метод насыпных грядок, который подходит для таких условий и позволяет получить достойный урожай.

Фото: commons.wikimedia.org by Alupus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Картофель

Грядки формируются произвольной длины, но ширина должна быть около метра, а высота — около 20 см над поверхностью почвы. В подготовленные грядки вносятся удобрения, после чего можно приступать к посадке клубней. Расстояние между картофелинами рекомендуется делать 25-30 см.

После посадки грядки оставляются до появления первых ростков. Когда ростки начинают пробиваться, проводится лёгкое окучивание. При необходимости добавляется земля, чтобы создать оптимальные условия для роста.

Метод насыпных грядок помогает избежать сложной подготовки почвы и сделать процесс выращивания картофеля доступным даже на неухоженных участках.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

