Зола в огороде: спасение или угроза для моркови

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Морковь занимает важное место в огородах, и получить богатый урожай — цель каждого садовода. Одним из часто применяемых средств для повышения урожайности является зола, которая используется как натуральное удобрение.

Фото: commons.wikimedia.org by Daderot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Морковь

Зола содержит микроэлементы, такие как калий, фосфор, кальций и магний. Эти вещества укрепляют корневую систему, улучшают вкус плодов и повышают устойчивость растений к болезням. Однако при использовании золы важно учитывать тип почвы. На кислых почвах зола помогает снизить уровень кислотности, но на щелочных может нарушить баланс pH, что негативно сказывается на моркови, предпочитающей слабокислую или нейтральную среду.

Состав золы также имеет значение. Древесная зола богата калием и кальцием, тогда как зола из торфа содержит больше фосфора. При этом важно учитывать, что хвойные породы дают менее питательную золу по сравнению с лиственными.

Способы применения включают сухую форму и растворы. В первом случае золу вносят в почву перед посевом, равномерно распределяя её по грядке. Для раствора золу замачивают в воде и используют для полива растений.

Некоторые садоводы считают, что зола помогает отпугивать морковную муху, но отзывы на этот счёт разнятся. Чтобы убедиться в эффективности, можно провести эксперимент, высадив морковь на двух грядках — с использованием золы и без неё.

Зола не является единственным вариантом удобрения. Существуют и другие органические и минеральные подкормки, подходящие для улучшения качества урожая, что позволяет выбирать метод, подходящий под конкретные условия участка.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

