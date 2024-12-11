Секреты закаливания астр перед высадкой в грунт

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Астры по праву считаются украшением осеннего сада, и даже новичкам под силу вырастить эти яркие цветы. Для получения раннего цветения рекомендуется рассадный способ выращивания.

Фото: commons.wikimedia. org by Joe Ravi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Китайская астра

Посадку начинают с подготовки семян. Важно использовать свежие, собранные осенью, так как их всхожесть снижается уже через два года. Перед посевом семена обрабатывают раствором фитоспорина или другим аналогичным средством.

Подготовка грунта также играет ключевую роль. Лучше использовать смесь из садовой земли, песка и перегноя, добавив немного древесной золы. Все компоненты необходимо обеззаразить перед использованием. Для посадки подходят неглубокие контейнеры, которые обязательно нужно продезинфицировать.

Семена высеваются на увлажненный грунт в бороздки, которые засыпают тонким слоем песка. Контейнеры накрывают для создания парникового эффекта и ставят в светлое место. Температура для прорастания поддерживается на уровне около +20°C. Когда появляются первые всходы, проводят проветривание и постепенно снимают укрытие.

Пикировка производится после появления 2-4 настоящих листьев. Растения пересаживают в отдельные емкости, сохраняя тот же уровень заглубления. После этого обеспечивают умеренный полив и хорошее освещение.

Перед высадкой в открытый грунт проводят закаливание. Растения постепенно привыкают к условиям улицы, чтобы к моменту пересадки, которая обычно проводится в конце мая, они были достаточно крепкими.

Выбор сорта также имеет значение. Среди популярных вариантов выделяются "Голиаф персиковый" с крупными игольчатыми цветами и "Беатриче" с обильным цветением.

Простые правила помогут превратить сад в яркий ковер цветов, радующий глаз на протяжении осени.

Уточнения

А́стра (лат. Aster) — род травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae), включающий более двухсот видов, широко распространенных в культуре как декоративные растения с красивыми соцветиями-корзинками разнообразной окраски.

