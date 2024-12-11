Яркие перцы: как вырастить красоту и урожай в одном кусте

1:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Огород может быть не только источником свежих овощей, но и местом, где эстетика гармонично сочетается с практичностью. Среди таких культур выделяются декоративные сорта перцев. Они привносят яркие краски и украшают участок, балкон или подоконник.

Фото: commons.wikimedia.org by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Перец

Декоративные сорта удивляют разнообразием. Один из популярных видов — сорт Огонек. Его компактные кустики украшают участок ярко-красными плодами, которые также используются в кулинарии.

Сорт Эксплозив Эмбер добавляет экзотики за счет необычного окраса, меняющегося от фиолетового до ярко-красного. Перец Алладин очаровывает переходами оттенков плодов от зеленого к багровому.

Особого внимания заслуживают сорта Черная жемчужина и Конфетти. Первый отличается насыщенным темным оттенком плодов и листьев, второй же радует разноцветными плодами на компактных кустах. Такие растения могут выращиваться как в домашних условиях, так и на дачных участках.

Для любителей сладкого вкуса подойдут сорта вроде Яркие лучи. Небольшие кустики усыпаны множеством плодов, окрашивающихся в желто-красные оттенки. Среди острых видов выделяются Бараний рог и Кинжал — высокоурожайные и ароматные сорта, прекрасно подходящие для приготовления соусов и пикантных блюд.

Уход за декоративными перцами несложен. Для успешного выращивания важно подобрать подходящую емкость, обеспечить растение дренажем и умеренным поливом. Компактность кустов позволяет использовать их как украшение балконов, террас или подоконников.

Эти растения станут отличным выбором для тех, кто ищет сочетание красоты и пользы, а также возможность оживить интерьер или огород.

Уточнения

Кра́сный о́стрый пе́рец (пе́рец чи́ли) — свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.

