Подготовка рассады физалиса: что нужно знать о выращивании

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Физалис — это растение, которое радует не только декоративной красотой, но и вкусными плодами, подходящими для кулинарных экспериментов. Для выращивания подходят два съедобных вида: овощной и ягодный. Их легко использовать в разнообразных рецептах — от варенья до маринадов.

Фото: commons.wikimedia.org by Hüseyin Cahid Doğan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Физалис ягодный

Сорта физалиса отличаются не только по вкусу, но и по условиям выращивания. Среди овощных выделяются "Конфитюр" с необычным фиолетовым оттенком плодов, "Лакомка", славящийся крупными ягодами, и "Джемовый", который устойчив к тени. Ягодные сорта, такие как "Ананасный" и "Земляничный", подойдут для любителей сладкого.

Физалис легко выращивается в открытом и закрытом грунте, что позволяет адаптировать его под разные климатические условия. Для посадки семян подойдут методы, схожие с выращиванием томатов. Важно использовать нейтральную или слабощелочную почву, добавляя золу для снижения кислотности.

При пересадке рассады в грунт саженцы размещают по схеме 80х80 или 60х60 см. Высокорослые сорта требуют прищипывания, но боковые побеги можно оставить — на них также появляются плоды. Физалис не переносит избытка влаги, предпочитая умеренный полив раз в неделю.

Подкормки проводятся каждые 2-3 недели с использованием комплексных удобрений. Урожай собирается, когда плоды полностью созревают, но недоспелые ягоды можно дозревать в домашних условиях.

Физалис — это отличная идея для тех, кто хочет привнести разнообразие в огород и получить оригинальные ингредиенты для заготовок и десертов.

Уточнения

Физа́лис (лат. Phýsalis) — самый крупный род растений семейства Паслёновые (Solanaceae). Название происходит от греч. φυσαλίς — «пузырь», что связано с формой чашечки, окружающей плод.

