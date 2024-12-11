Секреты правильной подкормки папоротников и кактусов

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Суккуленты и папоротники способны преобразить даже самый скромный интерьер, добавив уюта и зелени. Несмотря на неприхотливость этих растений, ошибки в уходе и подкормке могут нанести им вред.

Фото: unsplash.com by Fancy Crave, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кактус

Для папоротников особенно важны калийные удобрения. В период активного роста (весной и летом) стоит использовать смесь из аммиачной селитры, калийной соли и суперфосфата. Удобрение вносится под корень, тогда как в остальное время подкармливать папоротники не рекомендуется.

Важно также избегать чрезмерной сухости воздуха, поэтому в обычное время растения опрыскиваются дважды в день, а в жару — до пяти раз.

Кактусы требуют другого подхода. Их питание должно основываться на минеральных удобрениях с равными долями азота и калия, а также с преобладанием фосфора. Если растение перестало расти или не цветет, это может указывать на нехватку фосфора. Полив кактусов следует проводить исключительно отстоянной водой, чтобы избежать защелачивания почвы.

Подход к уходу за суккулентами и папоротниками требует учета их индивидуальных особенностей. Такой подход позволит сохранить здоровье растений и их декоративный вид.

Уточнения

Ка́ктусовые (лат. Cactaceae) — семейство многолетних цветковых колючих растений порядка Гвоздичноцветные, включает около 127 родов и около 1750 видов, обитающих преимущественно в засушливых областях, включая одну из самых сухих пустынь мира — пустыню Атакама.

