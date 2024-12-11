Почему рыхление огурцов вредит урожаю

Выращивание огурцов требует тщательного ухода, однако привычные методы обработки почвы могут нанести вред. Рыхление земли вокруг этих растений способно повредить их корни, расположенные близко к поверхности.
Это может привести к увяданию и ослаблению растений, а также ухудшению структуры почвы, что снижает устойчивость корневой системы к засухе и другим неблагоприятным условиям.
Для поддержания здоровья огурцов вместо рыхления рекомендуется использовать мульчу. Она помогает сохранить влагу, уменьшить рост сорняков и избежать повреждения корневой системы. В качестве мульчи подойдут органические материалы, такие как компост, листья или трава.
Это не только защищает растения, но и обогащает почву питательными веществами, создавая оптимальные условия для урожая.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
Китай вводит ограничения на экспорт деталей для дронов в США и Европу. Что стоит за этим решением, и как оно изменит рынок технологий?