Почему рыхление огурцов вредит урожаю

0:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание огурцов требует тщательного ухода, однако привычные методы обработки почвы могут нанести вред. Рыхление земли вокруг этих растений способно повредить их корни, расположенные близко к поверхности.

Фото: commons.wikimedia.org. by Magnus Manske, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Огурцы

Это может привести к увяданию и ослаблению растений, а также ухудшению структуры почвы, что снижает устойчивость корневой системы к засухе и другим неблагоприятным условиям.

Для поддержания здоровья огурцов вместо рыхления рекомендуется использовать мульчу. Она помогает сохранить влагу, уменьшить рост сорняков и избежать повреждения корневой системы. В качестве мульчи подойдут органические материалы, такие как компост, листья или трава.

Это не только защищает растения, но и обогащает почву питательными веществами, создавая оптимальные условия для урожая.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

