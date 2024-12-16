Увеличение количества цветков на перце: как повысить урожай

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В первые дни лета особое внимание следует уделить перцу, так как этот период критически важен для получения хорошего урожая. Если в начале июня выполнить одно простое действие, можно практически гарантировать высокую урожайность данной огородной культуры.

Фото: flickr.com by Harvey Barrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Перец

Необходимо внимательно осмотреть растения. Если на перце уже появились завязи, их стоит удалить. Причина в том, что наличие завязавшихся плодов в это время обычно приводит к остановке или замедлению цветения, что негативно сказывается на будущем урожае.

Чтобы предотвратить эту проблему, требуется выполнить простую процедуру — отщипнуть первые завязи. После этого перец сможет правильнее распределять свою энергию, что способствует возобновлению цветения. В некоторых случаях цветение может происходить с удвоенной силой, что приведет к образованию большего количества цветков.

Здоровое количество цветков — залог нормального плодоношения. В результате на кустах сформируется много крупных, сочных и вкусных плодов, что несомненно порадует дачника и сделает сбор урожая успешным.

Уточнения

Кра́сный о́стрый пе́рец (пе́рец чи́ли) — свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.

