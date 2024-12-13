Подкормки, которые гарантируют обильный урожай вишни

В период цветения вишни важно обеспечить дереву достаточное питание, чтобы предотвратить опадение соцветий. Правильная подкормка не только увеличивает урожайность, но и делает ягоды более сочными и сладкими.

На протяжении весны и начала лета для вишни требуется провести две подкормки. Для этого подойдут кальциевая селитра и борная кислота. Эти вещества помогают растению формировать плоды и улучшать их вкус.

Первая подкормка проводится с использованием кальциевой селитры. Для приготовления раствора в 10 литрах воды растворяют 1,5 столовые ложки удобрения. Полученным составом поливают землю у корней дерева.

Для второй обработки применяют раствор борной кислоты. Он помогает вишне сохранить соцветия и стимулирует более обильное цветение.

Раствор готовится из расчета 0,1 грамма кислоты на литр воды и используется для опрыскивания кроны дерева.

Эти простые меры обеспечивают вишне всё необходимое для успешного плодоношения и помогают получить богатый и качественный урожай.