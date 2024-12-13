Закрученные листья у томатов: спасаем урожай вовремя

Проблема закручивания верхних листьев у томатов нередко возникает в тепличных условиях. Основной задачей становится правильное определение причины, чтобы избежать негативных последствий для растений.

Распространенным фактором считают избыток органических удобрений. Если почва была перенасыщена питательными веществами, растения могут реагировать таким образом.

Поэтому важно оценить, какие удобрения применялись и в каком количестве.

Также существенное влияние оказывает уровень влажности. В теплицах повышенная влажность создает благоприятную среду для заболеваний. Поддержание оптимального микроклимата поможет избежать подобных проблем.

Кроме того, высокие температуры — еще один риск для томатов. Жаркая погода в теплице может ухудшить состояние растений, включая скручивание верхушек.

Простое опрыскивание раствором воды с добавлением мочевины (10 литров воды и одна столовая ложка удобрения) способно снизить влияние жары и помочь растениям адаптироваться.

Чтобы сохранить здоровье томатов, рекомендуется своевременно устранять провоцирующие факторы и поддерживать подходящие условия для их роста.