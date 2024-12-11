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Ваш сад в безопасности: как победить вредителей яблони

1:56
Садоводство

Насекомые-вредители представляют серьёзную угрозу для культурных растений, особенно для яблонь. Знание основных вредителей и эффективных методов борьбы с ними помогает сохранить урожай и обеспечить качество плодов.

Яблоня
Фото: commons.wikimedia.org by あおもりくま,Aomorikuma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яблоня

Тля - самый распространённый вредитель, атакующий почки и молодые побеги. Её появление сопровождается сворачиванием и опадением листьев, а на яблоках могут образовываться красные пятна. Для борьбы рекомендуется опрыскивать дерево раствором соды (4 ст. л. на 5 л воды) каждые 10-14 дней до полного исчезновения вредителя.

Яблонная плодожорка - личинки бабочки, откладывающей до 200 яиц. Они прогрызают плоды, оставляют тонкую паутину и вызывают их загнивание. Одна личинка способна повредить до трёх яблок за сезон. Для защиты устанавливаются ловушки с сахарным сиропом, усиливаемые фонарём ночью, когда бабочки особенно активны.

Медяница - бабочка, питающаяся соком растения. Её деятельность приводит к появлению липкого белого налёта, из-за которого почки не раскрываются, а цветы засыхают. Эффективным методом является регулярное опрыскивание дерева насыщенно-розовым раствором марганцовки раз в неделю.

Листовёртка - опасная гусеница, уничтожающая листья, оставляя лишь прожилки, и нередко повреждающая сами плоды. Для борьбы готовится отвар горькой полыни (1 кг сухой травы на 2 л воды), который после охлаждения разбавляется до 10 л и обогащается жидким хозяйственным мылом. Обработки проводятся 2-3 раза в месяц.

Эти методы позволяют защитить яблони и значительно сократить ущерб от вредителей.

Уточнения

Вредный организм — растение или животное, причиняющее вред человеку или его интересам (например, в растениеводстве и животноводстве); в широком смысле — конкурент человечества.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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