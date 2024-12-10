Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Болгария может обрубить транзит газа из России
В Петербурге хотят запретить бесплатные аборты
Эту ошибку допускают все! Стоит ли накрывать кондиционер зимой?
Сладкая колбаса — это тот самый вкус, который вернёт вас в дни школьных новогодних каникул
В Чехии подтвердили, что бобры действительно могут спровоцировать прорыв плотины
Бизнес-форум в Дубае побил рекорд по количеству участников
2024 год завершится ярким метеоритным дождём: как и где увидеть чудо
Сколько и когда необходимо пить воды
Купила развалины за 1 евро и превратила их в дом мечты за $500 000

Секрет эффективной борьбы с тлёй: мыльный раствор для вашего сада

2:24
Садоводство » Вредители и болезни

Тля – один из самых распространённых вредителей, который может серьёзно навредить саду и огороду. Эти маленькие насекомые питаются соками растений, что приводит к задержке их роста и развитию различных заболеваний. Однако с помощью простого и эффективного средства, которое можно легко приготовить в домашних условиях, вы сможете быстро избавиться от тли и защитить свои культуры.

Тля
Фото: flickr.com by S. Rae, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тля

Подготовка суперсредства

Чтобы создать эффективное средство против тли, вам понадобится всего лишь 75 граммов мыла (например, хозяйственного, сиропа или жидкого мыла) и ведро воды. Мыло обладает прекрасными инсектицидными свойствами и помогает не только в борьбе с тлёй, но и с другими вредителями.

Ингредиенты:

  • 75 граммов мыла
  • 10 литров воды

Пошаговая инструкция:

1. Приготовление раствора:
   - Натрите мыло на тёрке или нарежьте на мелкие кусочки, чтобы оно легче растворилось в воде.
   - Наполните ведро водой и добавьте натёртое мыло.
   - Тщательно перемешайте раствор до полного растворения мыла.

2. Нанесение раствора:
   - Перелейте полученный раствор в распылитель или опрыскиватель.
   - Обработайте растения, особенно те, на которых вы заметили присутствие тли. Обязательно уделяйте внимание нижней стороне листьев, где чаще всего прячутся вредители.
   - Повторяйте обработку каждые 5-7 дней до полного исчезновения тли.

Дополнительные советы

  • Проверяйте растения: регулярный осмотр поможет вам вовремя обнаружить появление тли и предотвратить её размножение.
  • Комбинация с другими методами: в дополнение к мыльному раствору можно использовать натуральные репелленты, такие как настои чеснока или перца, для усиления эффекта.
  • Привлечение полезных насекомых: сажайте растения, которые привлекают полезных насекомых, таких как божьи коровки, которые поедают тлю.

Борьба с тлёй не обязательно должна быть сложной и затратной. С помощью простого мыльного раствора, который можно приготовить в домашних условиях, вы сможете эффективно защитить свои растения. Будьте внимательны к своему саду, и ваши усилия не пройдут даром – здоровье и красота ваших растений будут радовать вас на протяжении всего сезона!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Спи спокойно даже в кризис! Сколько денег нужно откладывать ежемесячно?
Экономика и бизнес
Спи спокойно даже в кризис! Сколько денег нужно откладывать ежемесячно? Аудио 
Добавка к кофе для похудения: и вкусно, и полезно
Еда и рецепты
Добавка к кофе для похудения: и вкусно, и полезно Аудио 
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Наука и техника
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли Аудио 
Популярное
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе

Китай вводит ограничения на экспорт деталей для дронов в США и Европу. Что стоит за этим решением, и как оно изменит рынок технологий?

Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Секреты идеального кофе: добавьте это и удивитесь результату
БМПТ Терминатор. Огневая мощь для танковых подразделений закончилась? Дмитрий Плотников Освобождение Покровска даст возможность ДНР значительно пополнить свой бюджет Любовь Степушова Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина
Восхитительный хворост: такой же румяный и хрустящий, как готовила в детстве бабушка
Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
Последние материалы
2024 год завершится ярким метеоритным дождём: как и где увидеть чудо
Сколько и когда необходимо пить воды
Купила развалины за 1 евро и превратила их в дом мечты за $500 000
Творожное печенье — такое нежное и рассыпчатое, оно просто создано для зимнего чаепития
Идеальный заменитель мяса в подливе: насыщенный и ароматный вкус
Ритейл по-русски: Золотое яблоко начало экспансию Персидского залива
Ушные болезни у кошек: как предотвратить и распознать
Предотвращаем появление бабочки-белянки на капусте: проверенные меры
Крах науки в Аргентине: учёные бегут от нововведений Милея
Сбежал из дворца в Сирии — попал в пентхаус в Москве! Вот как Башар Асад живёт в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.