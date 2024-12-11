Как избежать потерь: инвентарь с дачи, который не должен остаться на улице

3:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

С приходом холодов многие дачники начинают готовиться к зиме, включая уборку инвентаря и инструментов. Для сохранения вашего оборудования в надлежащем состоянии и предотвращения необходимости покупать новые инструменты весной, крайне важно знать, что именно нужно забрать с дачи.

Фото: Wikipedia by Hyena, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ садовый шланг

Огородный инструмент

Дача без надежных инструментов — как сад без зелени. Инвентарь, который используется для обработки почвы, посадки и ухода за растениями, должен быть убран на зимний период. Вот основные предметы, которые стоит забрать:

Лопаты и грабли: металлические лопаты и грабли могут ржаветь при воздействии влаги, поэтому их нужно убрать, чтобы избежать коррозии.

Секаторы и ножницы: остриё инструментов может затупиться или покрыться ржавчиной, если оставлять их на улице. Убедитесь, что они чистые и смазанные, прежде чем убрать их в сухое место.

Мотыги и солнечные: эти инструменты, как правило, сделаны из металла, который также подвержен повреждению от влаги. Уберите их на зимний период.

Садовая техника

Если у вас есть газонокосилки, триммеры или другие электрические инструменты, то их необходимо забрать в город:

Газонокосилки: их следует очищать от травы и грязи, а затем хранить в отапливаемом помещении, чтобы избежать замерзания топлива и повреждений от морозов.

Триммеры и кусторезы: эти инструменты также требуют защиты от холода. Храните их в сухом месте и следите за тем, чтобы аккумуляторы не разряжались.

Поливочное оборудование

Поливочные системы и шланги тоже должны быть убраны на зиму:

Шланги: после завершения полива их нужно очистить, смотать и хранить в тепле, чтобы избежать трещин и порезов.

Поливочные пистолеты и распылители: эти аксессуары могут сломаться из-за морозов, поэтому их также стоит убрать в теплое место.

Хранение садовых материалов

Если у вас есть семена, удобрения или средства защиты растений, их также стоит забрать:

Удобрения и химикаты: многие из них портятся на морозе, и зимой они могут потерять свои свойства или даже стать опасными. Храните их в помещении, защищённом от холода.

Семена: соблюдайте условия хранения семян, чтобы они не потеряли свою всхожесть.

Другой инвентарь

Помимо основных инструментов, не забудьте забрать:

Садовые кресла и столы: эти предметы также подвержены воздействию погодных условий, поэтому лучше убрать их в гараж или сарай.

Посуда для саженцев: все пластиковые контейнеры и горшки также подвержены повреждениям от мороза и могут трескаться, особенно если на них взойдет вода.

Подготовка к зиме на даче включает в себя не только уборку территорий, но и бережное отношение к вашему инвентарю. Забирая основные инструменты и оборудование с дачи в город, вы спасаете их от повреждений и обеспечиваете себе возможность снова использовать их весной без необходимости покупки новых. Хорошая подготовка к зимнему сезону поможет вам сэкономить деньги и время, а ваш дачный инвентарь будет служить верой и правдой на протяжении многих лет.